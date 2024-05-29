«Я бы бомбил Москву и Пекин». Трамп сделал сильное предвыборное заявление Слуцкий: слова Трампа о бомбежке Москвы могут привести к столкновению ядерных держав

Трамп отметился новым громким заявлением насчет конфликта на Украине. На этот раз он сказал, что мог бы разбомбить Москву, чтобы остановить развитие военных действий на Украине. Об этом Трамп говорил не публично, а в закрытом кругу своих спонсоров, убеждая их дать побольше денег. Ранее политик уже обещал закончить конфликт за 24 часа и заставить стороны договориться друг с другом. В России считают громкое заявление Трампа обычной «предвыборной» риторикой. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной компании заявил, что разбомбил бы Москву, чтобы предотвратить начало полномасштабного конфликта на Украине. Об этом политик сказал «за закрытыми дверями» на встрече со своими спонсорами, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«На одном мероприятии он предположил, удивив некоторых спонсоров, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань», — сообщила газета.

Издание отмечает, что Трамп нередко касается внешней политики во время общения со спонсорами. Сейчас политик стремится выбить у них «крупные чеки» на предвыборную компанию. Трамп не стесняется «дерзко» выпрашивать миллионы долларов, передает газета. Он убеждает бизнесменов, что взамен те получат гораздо больше, если Трампа переизберут президентом.

В свете высказывания о бомбежке Москвы приобретают новый смысл старые заверения Трампа, что он мог бы закончить военные действия на Украине всего за 24 часа, указал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Ранее Трамп говорил, что заставил бы президентов России и Украины выйти на переговоры с помощью угроз.

«Я бы сказал Путину — если вы не договоритесь, мы дадим ему [Зеленскому] больше, чем они когда-либо получали. И все, война закончится», — описывал Трамп.

«Известен своим эпатажем»: Реакция России

Риторика Трампа — часть предвыборной гонки, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Она рассчитана на «ястребов» среди избирателей, то есть сторонников силовых методов, членов «партии войны». Трамп никогда не был «голубем», а с действующим президентом США Джо Байденом он расходится во взглядах насчет внутренней политики, а не внешней, согласен Оленченко.

«Трамп известен своим эпатажем. На резких заявлениях он уже однажды добирался до главного поста в своей стране.

Сегодня бывший президент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и, не исключаю, готов прибегнуть к любым обещаниям и лозунгам, лишь бы вернуться в Овальный кабинет», — считает депутат Госдумы Александр Толмачев («Единая Россия»).

Толмачев добавил, что Трамп «ни на миг» не забывает о наличии у России ядерного оружия, какие бы громкие заявления он не делал кулуарно. Некоторые реплики политик может говорить только потому, что подобного ждет его аудитория, предупредил парламентарий.

Депутат Думы Алексей Чепа (»Справедливая Россия — за правду») также призвал не относится всерьез к выступлениям Трампа.

«Заявление Трампа — это не угроза... Мы прекрасно понимаем, что для США всегда были превыше всего собственные интересы, им абсолютно плевать на другой мир», — подчеркнул Чепа.

Депутат Леонид Слуцкий все-таки предупредил, что если заявление Трампа, в случае его избрания на пост президента США, превратится из риторического приема в реальные шаги, то

«это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну».

На новое заявление Трампа отреагировали и в Совете Федерации. Кандидат в президенты США стремится выстроить образ сильного политика на фоне нерешительного Байдена, предположил глава комиссии Совета по информационной политике Алексей Пушков. Попутно он играет на антироссийских и антикитайских настроениях, которые есть у американского электората. Однако, поскольку Трамп популист, его слова не обязательно связаны с тем, какой действительно будет его политика на президентском посту, уверен Пушков.

«Отметим вместе с тем, что Трамп был единственным президентом со времен Джимми Картера, который не начал ни одной войны и не ввязался ни в один из крупных военных конфликтов», — напомнил сенатор.

Член Совета Федерации Сергей Перминов сообщил, что ему в принципе сложно комментировать заявления, изначально нацеленные на американских спонсоров. «Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое», — резюмировал он.

Как Москва и Киев оценивали обещания Трампа уладить конфликт

Кремль допускал, что у Трампа действительно есть сильные рычаги влияния на Украину, пусть за сутки такой сложный конфликт и невозможно разрешить.

«Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона... Конечно, не за день, не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время Песков уточнял, что у Кремля нет понимания, как именно собирается действовать Трамп. У политика не было каких-то контактов с Россией на этот счет. Что касается Путина, тот готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения», добавлял Песков.

На Украине к словам Трампа относились с настороженностью. Украинский президент Владимир Зеленский возмущался, что он готов принимать решения самостоятельно, без Киева.

«Если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас и нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь донесения своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит», — признавался Зеленский.

Он призвал предлагать «реальные», а не «фантастические» идеи насчет прекращения конфликта. Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в свою очередь говорил, что очень сильно уважает Трампа, но «даже такой человек, как он», не сможет решить этот вопрос за один день.