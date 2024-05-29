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Младенец с синдромом русалки родился в Танзании

Daily Mail: в Танзании родился младенец со сросшимися ногами

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Depositphotos

В Танзании появился на свет младенец с редчайшей генетической патологией — синдромом русалки, ноги ребенка срослись в утробе матери и стали похожи на рыбий хвост. Об этом сообщает Daily Mail.

Редкая генетическая аномалия развилась у новорожденного еще в утробе матери. Врачи установили, что причиной патологии стали условия труда 22-летней женщины, которая работает на вредном производстве удобрений.

У мальчика диагностировали сиреномелию — заболевание, при котором сросшиеся нижние конечности становятся похожи на рыбий хвост. Новорожденный появился на свет без одной руки и весил не более двух килограммов. Спасти ребенка медикам не удалось.

До этого сообщалось, что на Филиппинах мать съела кошку и родила ребенка с синдромом оборотня. Тело мальчика было полностью покрыто волосами. Врачи диагностировали у ребенка гипертрихоз, или «синдром оборотня», — заболевание, которое проявляется избыточным ростом волос на различных участках тела. Несмотря на то, что медики объяснили женщине, что это генетическая патология, суеверная филиппинка винит в произошедшем себя. Женщина считает, что сын заболел из-за ее пристрастия к экзотической кухне, во время беременности она употребила в пищу кошку, жаренную со специями.

Ранее неизлечимую «болезнь вампиров» выявили у студентки, которая стала бояться солнца.

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