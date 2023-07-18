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Тропический ливень в Москве затопил машины и станции метро

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за час

Мощный ливень накрыл Москву и затопил сразу несколько районов мегаполиса. Автодороги в низинах вода заполнила настолько, что машины не могут проехать. Дождь сопровождается резкими и сильными порывами ветра, достигающими ураганных значений.

В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видно, что на многих столичных улицах автомобили едут «по колено в воде» — она доходит до середины дверей легковушек, иногда достигая окон и заливая через капот двигатели.

На Петровском бульваре почти наполовину залило припаркованные во дворе автомобили — всего около десятка машин

По словам очевидцев, затоплены улицы в районах ВДНХ и Ботанического сада, а также Тверской улицы, Патриарших прудов и Арбата. Частично подтоплена станция метро «Парк культуры».

Городские службы Москвы перед ударом стихии были переведены в режим повышенной готовности. Власти попросили владельцев кафе укрепить или свернуть летние террасы. Почти 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах.

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