Тропический ливень в Москве затопил машины и станции метро

Мощный ливень накрыл Москву и затопил сразу несколько районов мегаполиса. Автодороги в низинах вода заполнила настолько, что машины не могут проехать. Дождь сопровождается резкими и сильными порывами ветра, достигающими ураганных значений.
В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видно, что на многих столичных улицах автомобили едут «по колено в воде» — она доходит до середины дверей легковушек, иногда достигая окон и заливая через капот двигатели.
На Петровском бульваре почти наполовину залило припаркованные во дворе автомобили — всего около десятка машин
По словам очевидцев, затоплены улицы в районах ВДНХ и Ботанического сада, а также Тверской улицы, Патриарших прудов и Арбата. Частично подтоплена станция метро «Парк культуры».
Городские службы Москвы перед ударом стихии были переведены в режим повышенной готовности. Власти попросили владельцев кафе укрепить или свернуть летние террасы. Почти 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах.
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