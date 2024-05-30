Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии на Каме столкнулись буксир и теплоход

На реке Кама у села Котово столкнулись буксир-толкач и промерочный теплоход

close
100%
Shutterstock/Salivanchuk Semen

В Удмуртии на реке Кама без серьезных последствий столкнулись буксир и теплоход. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 29 мая.

«В вечернее время на реке Кама в затоне вблизи с. Котово Сарапульского района Удмуртской Республики произошло столкновение буксира-толкача и промерочного теплохода», — говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал, разлива топлива не зафиксировано. Обстоятельства и причины происшествия, а также соблюдение требований безопасности судовождения устанавливаются.

26 мая схожее происшествие произошло в Петербурге. В акватории реки Невы столкнулись два туристических судна: теплоход «Соларис» врезался в бок прогулочно-экскурсионного корабля «Чайка-СПГ». К расследованию инцидента подключалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

27 мая на Дальнем Востоке теплоход «Игорь Фархудинов» потерял ход во время плавания из порта Корсаков на Курилы. Никто не пострадал, все 94 пассажира были успешно эвакуированы на берег.

Ранее в Красноярске лодка столкнулась с баржей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами