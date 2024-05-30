В Удмуртии на Каме столкнулись буксир и теплоход

В Удмуртии на реке Кама без серьезных последствий столкнулись буксир и теплоход. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 29 мая.

«В вечернее время на реке Кама в затоне вблизи с. Котово Сарапульского района Удмуртской Республики произошло столкновение буксира-толкача и промерочного теплохода», — говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал, разлива топлива не зафиксировано. Обстоятельства и причины происшествия, а также соблюдение требований безопасности судовождения устанавливаются.

26 мая схожее происшествие произошло в Петербурге. В акватории реки Невы столкнулись два туристических судна: теплоход «Соларис» врезался в бок прогулочно-экскурсионного корабля «Чайка-СПГ». К расследованию инцидента подключалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

27 мая на Дальнем Востоке теплоход «Игорь Фархудинов» потерял ход во время плавания из порта Корсаков на Курилы. Никто не пострадал, все 94 пассажира были успешно эвакуированы на берег.

Ранее в Красноярске лодка столкнулась с баржей.