Как Таро превратились из подвальной магии в рутинные консультации

У каждой уважающей себя женщины к 30 годам должен быть свой проверенный парикмахер, стоматолог и таролог. Контакт последнего охраняют как зеницу ока и передают только близким подругам. Но если раньше таких специалистов было мало и ехать к ним нужно было в старую деревеньку по глухой лесной тропе, теперь же все специалисты перекочевали в интернет и могут ответить на вопрос быстрее любого поисковика.

Таро — это колода, состоящая из 78 карт с определенным значением. 22 карты из них — это Старшие Арканы, остальные 56 Младших Арканов подразделяются на четыре масти: жезлы, мечи, кубки (чаши) и пентакли (диски), которые соответствуют четырем стихиям (огонь, воздух, вода и земля). Первые упоминания этой колоды датируются 1375 годом под названием «Les Tarot». Считается, что карты привезли в Италию из Египта и достаточно долго использовали в качестве игральных. Шли годы, система модернизировалась, и к определенному моменту появилось несколько школ Таро, которые лишь отчасти похожи друг на друга. Это Марсельское Таро, Таро Висконти-Сфорца, Таро Тота Алистера Кроули и Таро Райдера-Уайта.

И если первые две колоды сложные и почти не используются специалистами в России, то Таро Тота и Таро Райдера-Уайта есть у каждого таролога. Вникать в их различия нет необходимости, если вы не собираетесь делать расклады самостоятельно, но есть одна важная разница: рисовка карт в Таро Тота строго определена и не поддается изменению, в то время как система Райдера Уайта — это колода, на основании которой тысячи авторов по всему миру нарисовали собственные карты (тут вам и Таро Котиков, Таро Манара, Таро Современной Ведьмы, выбрать можно на любой вкус). В какой-то степени в этом и кроется секрет популярности этих карт среди масс: ты можешь приобрести просто красивые картинки и использовать их по своему хотению.

Купить колоду и выучить значение карт может любой, ценность именно в интерпретации (вот почему многие тарологи хорошо пишут и общаются с людьми). Люди часто считают, что карты не несут в себе определенного значения и все зависит от фантазии специалиста. Так ли это? И да и нет.

«Гадать — это угадывать, тыкать пальцем в небо и пытаться разглядеть фигуру на кофейной гуще. Таро же — серьезная система, не терпящая к себе поверхностного отношения».

Значение каждой карты достаточно широко за счет символизма, который в нее вложили, и меняется в зависимости от сферы заданного вопроса. Именно поэтому нельзя задавать картам вопрос, подразумевающий категоричный ответ или «да/нет». Необходимо смотреть на картину целиком, чтобы дать как можно более точную расшифровку. Да, могут меняться детали, но ни один нормальный таролог, увидев в раскладе Двойку Чаш, не скажет, что вас ждет продажа бизнеса.

Но почему же Таро стало так популярно?

Прием у хорошего таролога может рассеять туман в голове и помочь принять решение. Карты не дают готового ответа на вопрос «Что мне делать?», они могут лишь подсветить то, что вы знали, но отказывались признавать. Будущее очень подвижно и переменчиво, поэтому важно получить хоть небольшую подсказку: мир настолько небезопасен, что хочется верить хотя бы в то, что тебе пообещали.

Мы так боимся брать ответственность за свои поступки, что нам легче заказать колоду на любом маркетплейсе и вытягивать себе карты-советы при принятии важного решения. В тяжелые времена все средства хороши: в ход идут прямые эфиры с тарологами (там они, правда, тыкают пальцем в небо), видео с картами на месяц, подборы гардероба по Аркану и денежные заставки на телефон (для привлечения финансов ставим Туз Пентаклей или Девятку Пентаклей).

Как и любой другой инструмент самопознания, Таро неплохо помогает справиться с внутренними вопросами и разгадать, чего хотим именно мы, а что навязано обществом. В этом его основное различие с астрологией: если она дает нам общую картину о нашем характере и цели в жизни, то с помощью Таро можно безболезненно проходить все превратности судьбы, а это, естественно, подкупает.

Сейчас таролог — не пугающая женщина, пахнущая благовониями и сидящая в темном полуподвале, а молодая девушка, снимающая тиктоки и оказывающая консультации в Telegram. Популярность Таро растет, а вместе с этим уменьшается количество страхов перед этим инструментом. И если мужчины уже поняли, что от вопроса, во сколько и где ты родился, им не отвертеться, то скоро им предстоит узнать, что Башня в раскладе на них сулит большие проблемы и лучше быть Королем Пентаклей, чем Пажом Кубков.

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