Как налоговые изменения повлияют на стоимость автомобилей Автоэксперт Кадаков: цены на автомобили после повышения налогов могут вырасти на 5-7%

После вступления в действие налоговых изменений в России автомобили подорожают в среднем на 5-7%, ожидают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Также повысятся цены на услуги автосервиса, в формировании которых большую роль играют зарплаты высококвалифицированных специалистов. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, предлагающих налоговые изменения для бизнеса и граждан. Налог на прибыль для компаний предлагается увеличить с 20% до 25%, а для граждан ввести дифференцированную шкалу для налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для россиян, зарабатывающих более 2,4 млн рублей в год, он повысится с прежних 13% до 15%, а для тех, кто получает от 5 до 20 млн рублей в год — до 18%. После получения отзыва правительства поправки в Налоговый кодекс и другие законы предстоит рассмотреть Государственной думе.

Перемены в налоговом законодательстве неизбежно отразятся на деятельности автопроизводителей и автодилеров, которые с большой долей вероятности переложат дополнительные затраты на покупателей автомобилей и клиентов автосервисов, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» Антона Шапарина, увеличенная налоговая нагрузка прежде всего коснется крупных дилерских холдингов.

«Автобизнес эти изменения затрагивают преимущественно в части роста налога на прибыль — дополнительные 5%. Мы увидим, что все дополнительные издержки бизнеса будут переложены на потребителя, никто за свой счет их покрывать не будет. Это коснется в основном дилеров с большим оборотом и крупных дистрибьюторов», — объясняет Шапарин «Газете.Ru».

Повышение налогов коснется всех компаний с оборотом более 400 млн руб., и которые не пользовались упрощенной системой налогообложения, добавил он.

«Все, что государство попросит дополнительно, например, 5% от прибыли, нужно заложить в цену,

поэтому на несколько процентов автомобили подорожают. И я подозреваю, что нас ждут другие ребалансировки», — прогнозирует Шапарин.

Косвенным налогом можно назвать утилизационный сбор. Идет большая битва по его подъему до запретительного уровня для китайских автомобилей, также будет пересматриваться налогообложение нефтяников, что отразится на цене бензина, в котором около 60% — разные налоги и сборы, перечисляет он.

Поднимут цены сразу

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в случае увеличения налоговой нагрузки автодилеры и представительства могут компенсировать ее за счет ранее заработанных средств, но этот вариант менее вероятен, чем рост цен на автомобили.

«Временной интервал для роста цен на автомобили будет зависеть в большей степени от психологического фактора, а не от влияния новой налоговой базы. Цены могут поднять гораздо быстрее, чем она отразится на состоянии компании.

Если изменится только налоговый подход, то в пределах 5-7% цены могут поднять вверх автокомпании»,

— прогнозирует Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

В то же время есть и другие существенные факторы, которые влияют на цены автомобилей в России: неизвестно, что будет с ключевой ставкой, также все ожидают повышения утилизационного сбора на автомобили, которое также напрямую отразится на ценах машин, перечисляет он.

«Мы знаем, что в 2023 году дилеры зарабатывали хорошо. Но на протяжении этого года они значительную часть заработанного направляют на стимулирование продаж, скидки. Я не уверен, что у дилерского сообщества есть возможность взять эту нагрузку на себя», — подытожил Кадаков.

Сервис тоже подорожает

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев считает, что повышение НДФЛ в большей степени отразится на стоимости услуг автосервиса. В условном нормочасе, по которому рассчитывается стоимость работ, велика доля зарплаты мастеров, в том числе высокооплачиваемых, указывает он.

«В стоимости нормочаса, в зависимости от величины СТО и региона, минимум 50-55% уходит сотруднику, который выполнял работы. Хороший диагност получает больше первого порога, после которого предлагается поднять НДФЛ, а руководство СТО — выше второго порога.

Я думаю, что прямое влияние прогрессивной шкалы НДФЛ на цену услуг — порядка 3-5% стоимости нормочаса»,

— оценил Мосеев «Газете.Ru».

Подорожания услуг автосервиса можно ожидать сразу после принятия изменений в налоговое законодательство, полагает он. В то же время рост налога на прибыль не сразу скажется на цене новых машин, потому что сейчас наблюдается «рынок покупателя», и речь идет скорее о скидках, а не наценках, настаивает Мосеев.

«Цены на услуги — нелинейная история. В некоторых случаях их не получится повысить из-за конкуренции, тогда возрастет себестоимость. Также придется платить больше налога на прибыль, что не есть хорошо. Автомобильный бизнес сейчас входит в негативную фазу с точки зрения финансов», — подытожил Мосеев.