«Роснано» предупредило о риске банкротства

«Роснано» надеется на принятие кабмином РФ решений, которые помогут компании полностью погасить накопленный долг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группы.

«С банками-кредиторами удалось достичь устраивающих все стороны договоренностей о досрочном исполнении обязательств с дисконтом», — отметили в документе.

Но реализация этих намерений, как подчеркнули в заявлении, зависит от решений правительства РФ, которые до настоящего времени не приняты. Принятие решений позволит «Роснано» продолжить деятельность в соответствии с утвержденной Стратегией до 2030 года.

В «Роснано» обратили внимание, что сейчас представители акционера (государства) занимаются их доработкой.

В компании в течение последних девяти месяцев наблюдается стабильный рост и улучшение финансовых результатов. В «Роснано» надеются на сохранение позитивной динамики. При этом там отметили, что накопленный долг остается «критическим фактором».

В марте «Роснано» столкнулось с нехваткой денег при выплате долгов.

Ранее в Госдуме поинтересовались судьбой Чубайса.