Конфискация земель у белых и разворот от России: чем могут обернуться выборы в ЮАР В ЮАР стартуют парламентские и муниципальные выборы

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) начинаются всеобщие выборы. Африканцам предстоит определить новый состав парламента и региональных заксобраний. Впервые за 30 лет правящий Африканский национальный конгресс может потерять большинство в законодательном органе страны. Могут ли преемники Нельсона Манделы лишиться власти и как это поменяет политику ЮАР — в материале «Газеты.Ru».

Жители Южно-Африканской Республики отправляются на избирательные участки по всей стране. Это уже седьмое голосование в государстве с момента окончания эпохи апартеида. В этот раз южноафриканцам предстоит избрать новый состав национального парламента, а также региональных законодательных органов в девяти провинциях.

В Национальную ассамблею ЮАР избираются 400 депутатов. Парламент формирует правительство страны, а лидер парламентского большинства становится президентом.

Расклад сил

Официально на выборах зарегистрировалось 70 партий. Впервые в истории государства за место в парламенте могут побороться независимые кандидаты. Основное внимание приковано к пяти политическим силам: правящему Африканскому национальному конгрессу (АНК), который удерживает большинство в законодательном органе 30 лет, либеральному Демократическому альянсу (опирается в основном на белое меньшинство), популистскому «Копью нации» название военизированного крыла АНК во времена борьбы с апартеидом бывшего президента Джейкоба Зумы, находящегося в тюрьме по обвинению в коррупции, крайне левым «Борцам за экономическую свободу» и правой Партии свободы Инкаты.

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По майскому опросу ENCA/Markdata, лидирует в гонке АНК, получая 43,4% рейтинга. Второе место за Демократическим альянсом — 18,6%, на третьем «Копье нации» с 14,1%, следом «Борцы за экономическую свободу» с 11,4%, и замыкает пятерку Партия свободы Инкаты с 3,1% поддержки.

Несмотря на рейтинг, АНК может не получить большинства в национальном парламенте — впервые с момента прихода к власти во главе с Нельсоном Манделой 30 лет назад . На предыдущих выборах в мае 2019 года АНК набрала 57,5% голосов.

Подливает масла в огонь и то, что оппозиционные Демократический альянс и партия свободы Инкаты с декабря 2023 года — в едином блоке против власти, состоящем из семи политических сил. По последним опросам, суммарно объединение под названием «Многопартийная Хартия» может рассчитывать на более чем 24% голосов.

Кризис партии Манделы

АНК последовательно теряет поддержку в ЮАР на фоне множества внутренних проблем. Как пишет Al Jazeera, ключевыми вопросами на выборах для избирателей стали самый высокий в мире уровень безработицы, неравный доступ к воде и электричеству, рост преступности и коррупция. К примеру, на родине Манделы в Восточно-капской провинции у 42,4% населения нет работы.

Что касается неравенства, то, несмотря на падение режима апартеида 30 лет назад, у темнокожих хуже школы и дома. АНК три десятилетия не может реализовать земельную реформу для справедливого распределения территорий — контроль над большей частью все еще у белых, которые в меньшинстве (темнокожих в стране около 80%). При этом пока жители богатых районов (преимущественно белые или потомки смешанных браков) купаются в бассейнах, в бедных районах люди выстраиваются в очереди у пунктов водоснабжения.

Еще одна проблема — доступность электричества. Энергетический кризис бьет по всем категориям населения из-за выхода из строя ряда угольных электростанций. Веерные отключения электроэнергии наблюдаются по всей стране и могут занимать от 6 до 12 часов в день. В преддверии выборов ситуация наладилась. В оппозиции расценили это как попытку властей повлиять на избирателей. Помимо ситуации в энергетике, страдает ЮАР от высокого уровня преступности, за прошлый год в стране произошло почти 2 млн тяжких преступлений, что на 7,7% больше, чем годом ранее.

Все эти вопросы играют против АНК. Разочарование общества показали еще муниципальные выборы 2021 года, на которых партия Манделы впервые получила менее 50% голосов. Ее оппоненты предлагают избирателям выход из кризиса и решение ключевых проблем. Оппозиционная «Многопартийная Хартия» обещает рост экономики, новые рабочие места и борьбу с коррупцией. А «Борцы за экономическую свободу» вместе с «Копьем нации» обещают добиться равенства для темнокожих и свергнуть «белых монополистов».

Что на кону

В случае лишения АНК парламентского большинства ей придется заключать союзы с другими партиями. Если АНК и проиграет, но с небольшим отрывом, то может объединиться с небольшими партиями для добора необходимых мандатов. В случае более серьезного провала возможно объединение с левыми «Борцами за экономическую свободу» партия известна своей поддержкой СВО России на Украине и призывами к выходу ЮАР из МУС из-за ордера на арест президента РФ Владимира Путина, такой пример уже действует в муниципальном совете Йоханнесбурга.

Не исключено, что в таком случае левые могут попытаться продавить конфискацию земель у белых в пользу темнокожих без компенсации. При поражении АНК у руля окажется оппозиция во главе с демократами, которые во многом продвигают интересы частного бизнеса.

Если оппозиция придет к власти или даже просто наберет значимую долю мест в парламенте, вероятно, она будет продвигать так называемую «цветную повестку». Речь идет как раз о поддержке этнических групп, выключенных из экономической жизни страны», — пояснила «Газете.Ru» африканист, кандидат политических наук Наталия Пискунова.

Эксперт отмечает, что с 2011-2012 годов в ЮАР был установлен гибридный политический режим, который пытался создать видимость классического демократического правления, но на самом деле у целого ряда этнических групп нет реальных прав в экономической и социальной жизни.

С точки зрения обозревателей CNN, возможно даже объединение популистов Зумы из «Копья нации», выступающих против белых монополистов, «Борцов за экономическую свободу» и АНК. По их мнению, такой сетап можно будет назвать «коалицией судного дня». Она выглядит наименее вероятной, так как Зума обещал более не поддерживать АНК, обвинив партию в представлении интересов белых.

The Guardian констатирует, что, если Африканский национальный конгресс получит в районе 40% голосов, ЮАР в любом случае ждут ощутимые перемены, так как партии впервые придется пойти на сотрудничество с другими политическими силами в парламенте. Может это повлиять и на выбор президента, который избирается из числа депутатов не позднее чем через две недели после дня выборов. Все президенты ЮАР, в том числе нынешний Сирил Рамафоса, из АНК.

close 100% Президент ЮАР Сирил Рамафоса Jerome Delay/AP

БРИКС и Россия

По мнению африканиста Наталии Пискуновой, большинство перемен, если победит оппозиция, затронет внутреннюю политику, во внешней же изменения будут минимальны.

«В отношении БРИКС вряд ли что-то изменится. Организация дала ЮАР то, чего она добивалась долгие годы — укрепила ее влияние в регионе, преимущественно на новых африканских членов группы. Чем больше стран континента будут подключаться к БРИКС, тем выше манипулятивные способности Претории», — уверена эксперт.

В рамках взаимодействия с Россией все немного сложнее, продолжила Пискунова, ЮАР может сделать уклон на региональную повестку — взаимодействие с Латинской Америкой, Китаем, Индией и соседними странами.

«Россия для них игрок интересный, и текущая условно жесткая линия в отношении Москвы может как-то измениться. Но пока не стоит сильно надеяться на это. Поддержки Украины не будет, она им мало интересна. Конфликт слишком далеко как политически, так и географически», — подчеркнула эксперт.

При этом доцент кафедры международных отношений, кандидат политических наук Президентской академии в Санкт-Петербурге Нина Шевчук отмечает, что разворот внешней политики ЮАР, в частности по отношению к России, все же возможен.

«Вспоминаются недавние слова посла ЮАР в России Мзувукиле Джеффа Макетуки о том, что с приходом к власти оппозиции внешнеполитические векторы в этой стране могут сместиться не в пользу российско-южноафриканских отношений. Имелось в виду, что ЮАР может выйти из БРИКС. Подобные прогнозы дипломатами высокого уровня на пустом месте не озвучиваются. И, кроме того, есть пример Аргентины, которая развернулась на 180 градусов», — отметила эксперт.

Однако эксперт считает, что выход из БРИКС «будет проигрышем для всей страны, а не для одного политического лагеря».

«Поэтому, скорей всего, мы будем наблюдать достижение «гибких» договоренностей внутри ЮАР, отвечающих ее национальным интересам», — резюмировала эксперт.