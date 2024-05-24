Как Грузия погружается в иноагентские войны и чем это выгодно Москве

Грузия встала на геополитическом перепутье. Страну лихорадит из-за закона об иноагентах, который собирается принять парламент. Обстановка накалена до предела: члены депутаты от правящей партии и оппозиции устраивают драки в стенах парламента; протестующие на улицах бунтуют и называют инициативу «русским законом». Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая тоже против, попыталась наложить на него вето. Но ни у кого нет сомнений, что 28 мая парламент легко обойдет его — у «Грузинской мечты» там абсолютное большинство.

Официально грузинский законопроект называется законом «О прозрачности иностранного влияния». Документ создает реестр «организаций, проводящих интересы иностранной силы». В нем обязаны регистрироваться все неправительственные организации (НПО) и СМИ, свыше 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Они должны ежегодно отчитываться перед властями о доходах, а тех, кто нарушит требование, ждет штраф в $9,5 тыс. Грузинские власти будут и самостоятельно выявлять такие организации — для этого чиновники установят мониторинг за потенциальными иноагентами.

Этот документ сравнивают одновременно с американским актом FARA (мнение властей Грузии) и с российским иноагентским законодательством (мнение оппозиции). Но формально грузинский закон мягче обоих аналогов. В нем нет широкого набора ограничений для иноагентов, как в России, или гигантских штрафов (до $250 тыс.) и тюремного срока, как в США.

Тем не менее определенной части грузинского общества закон сильно не нравится. Рядовые протестующие не верят заверениям властей, что они хотят сделать прозрачнее деятельность зарубежных агентов влияния в Грузии. Их основной аргумент: в России закон тоже был сначала мягким, но потом с его помощью Кремль «закрутил гайки». СМИ и НПО, большинство из которых действительно существуют благодаря западным грантам, боятся потерять деньги. Ну, и еще они волнуются, что после принятия закона об иноагентах на европейской интеграции Грузии можно ставить крест. Масла в огонь подливают США и ЕС: те упрекают Тбилиси в подавлении демократии и в ультимативной форме требуют прекратить рассматривать закон, угрожая санкциями и отменой безвиза.

В ответ «Грузинская мечта» взвинчивает риторику. Сначала там просто пытались убедить бастующих и Запад, что ничего такого в законе нет — у США вон есть свои иноагенты, и ничего. Потом начали говорить о стремлении Запада устроить революцию и сделать из Грузии вторую Украину. Затем выставили США и ЕС ультиматум — деньги и вступление в ЕС в обмен на отмену закона. И как вишенка на торте: грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил европейцев в том, что они пригрозили ему судьбой словацкого премьера Роберта Фицо, которого недавно подстрелили.

Как нетрудно догадаться, история с иноагентами в Грузии — это не столько про иноагентов, сколько про конфликт между грузинскими прагматиками и западниками. Противоречия проявились еще в 2022 году, когда Россия начала СВО на Украине, а правительство Грузии, вопреки ожиданиям многих, отказалось вмешиваться в конфликт.

Тбилиси придерживается нейтралитета по двум причинам. Во-первых, там боятся, что Запад попытается использовать Грузию для открытия «второго фронта» против России. А как показывает опыт 2008 года, закончиться это может из рук вон плохо. Во-вторых, сейчас в Грузии идет экономический бум. Рост экономики обеспечивают в том числе приток российских специалистов, развитие туризма и увеличение торговли с Россией. Сохранить эти плюшки можно только в условиях нейтралитета и отказа от санкций.

США и Европу происходящее не устраивает. Они хотят от Тбилиси большей лояльности и пытаются надавить на него с помощью прозападного лобби внутри страны. А оно довольно мощное еще со времен Саакашвили: туда входит разветвленная сеть из НПО, СМИ и связанных с ними политиков, которые живут за счет грантов США и ЕС и продвигают их интересы. Чего говорить, даже президент Грузии родилась и выучилась во Франции, работала в МИДе Франции, была ее послом в Грузии (а не наоборот) до 2004 года, а до 2018-го сохраняла французское гражданство.

Однако вместо уступок грузинские прагматики начали борьбу с прозападными группами, элементом которой и стал закон об иноагентах. Не исключено, что на это решение Тбилиси подтолкнули уроки «революции роз» 2003 года и украинского «Евромайдана» 2014-го, которые привели к печальным последствиям. Не случайно «Грузинская мечта» пугает грузин повторением судьбы Украины — намекая что именно это ждет их, если они согласятся идти на поводу у США и ЕС.

Если «Грузинская мечта» выстоит под давлением и продавит закон об иноагентах, то страна отстоит право быть нейтральной. Следующим шагом может стать выдавливание иностранных НПО из политики страны. Другом России от этого Грузия не станет, но и во вторую Украину она тоже не превратится. Это, безусловно, выгодно Москве.

Если правительство прогнется под революционными позывами улицы, тогда Грузию будет ждать период политической турбулентности с не очень ясным исходом. Скорее всего он закончится приходом к власти радикально антироссийского кабмина, и для нашей страны это будет не очень хорошей новостью.

А вот по какому из этих двух путей пойдет Грузия, мы узнаем уже совсем скоро.

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