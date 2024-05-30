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Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге

Фестиваль ледоколов откроется в Санкт- Петербурге на День города

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Фестиваль ледоколов, который является одним из главных событий летнего туристического сезона, откроется в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

В этом году он отмечает свое десятилетие и станет частью празднования 321-й годовщины со дня основания города.

Ледоколы будут причаливать у набережной лейтенанта Шмидта на Васильевском острове с 2 июня. В первый день пройдет встреча ледоколов и выступление духового оркестра. Все желающие смогут посетить ледоколы «Мурманск», «Капитан Сорокин» и «Капитан Косолапов» с бесплатными обзорными экскурсиями 31 мая, 1 и 2 июня с 12:00 до 18:00.

Площадкой для специальных мероприятий станет ледокол-музей «Красин», который является легендой исследований Северного Ледовитого океана, сообщает городской комитет по развитию туризма.

Юбилейный фестиваль включает в себя познавательные мастер-классы, интерактивные зоны, виртуальный видео-тур по Петербургу, аквагрим, интеллектуальные игры.

31 мая с 15:30 до 18:30 артисты барабанных шоу представят авторские композиции и зрелищные номера, а также проведут музыкальные мастер-классы. 1 июня, в Международный день защиты детей, с 14:00 до 15:00 зрители смогут увидеть вальс буксиров в акватории Невы, посвященный Дню города. 2 июня в 18:00 состоится парусная регата, а проводы ледоколов запланированы на 18:30. Любой желающий может стать зрителем и участником фестиваля, однако на экскурсии по ледоколам есть возрастное ограничение 6+.

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