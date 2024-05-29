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Дункан Маклауд навсегда. Эдриану Полу – 65

Звезда «Горца» Эдриан Пол отмечает юбилей

Эдриан Пол родился 29 мая 1959 года в Великобритании. Со школьных лет участвовал в театральных постановках, занимался танцами и футболом. В 1980-х годах переехал в США, где преподавал детям хореографию и работал моделью, параллельно пробуя себя в качестве актера.

Впервые на экране Пол появился в сериале «Династия 2: Семья Колби» 1985 года. С тех пор он исполнил более 40 ролей в кино и на телевидении, но главную известность ему принесла роль в сериале «Горец» (1992 – 1998), где актер сыграл Дункана Маклауда – бессмертного воина, который борется со злом и защищает справедливость.

«Горец» был хорошим сериалом, очень крепким, с яркими персонажами, с неожиданными поворотами сюжета. В нем снимались хорошие артисты. Это же замечательно, что столько лет прошло, как сериал закрылся, а нас еще помнят!» — говорил Пол в интервью mk.ru.

Он признавался, что не боится стать «актером одной роли», так как это «не так уж и плохо». К роли Маклауда после завершения сериала он возвращался еще дважды: в фильме «Горец: Конец игры» (2000) и «Горец: Источник» (2007).

«Это моя работа, это моя роль, которая привязалась ко мне. Думаю, что лучше меня ее никто не сыграет, ведь люди привыкли именно к моей внешности», — говорил Пол в беседе с kp.ru перед выходом последнего фильма.

Эдриан Пол женат, у него трое детей. Актер говорит на трех языках – английском, французском и итальянском, состоит в ассоциации каскадеров и любит сам выполнять трюки на съемках. Его детище – благотворительная организация The PEACE Fund, помогающая детям.

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