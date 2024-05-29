«Вы предлагаете мне снять лифчик?». В Воронеже школьницам пришлось раздеваться перед ЕГЭ Рособрнадзор взял на контроль ситуацию с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

В Воронежской школе №62 выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Девушки отрывали с белья металлические детали, поднимали футболки, а некоторые снимали лифчики. Проверку уже начали СК и прокуратура, в Госдуме требуют отстранить виновных от работы и дать школьницам возможность пересдать экзамен. При этом министр просвещения РФ Кравцов заявил, что школьниц раздеваться не заставляли.

Выпускницам 11-х классов пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ в воронежской школы №62 п, сообщил телеканал «TV Губерния».

Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку. По словам местной жительницы, в школе установили металлоискатель, который «реагировал на все».

«Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность, снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети в истерике с дрожащими руками шли на экзамен. Их эмоциональное состояние просто не передать», — рассказала очевидица.

Как пишет издание «Блокнот» со ссылкой на мать одной из учащихся, школьниц заставили снимать не только бюстгальтеры, но и трусы перед тем, как попасть в школу.

«Девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час, пытались заставить снять!» — поделилась она.

«Футболки поднимали, показывали»

Как рассказала Telegram-каналу Baza одна из учениц, металлодетектор срабатывал даже после снятия всех украшений. Ответственные за проход в здание предположили, что дело в косточках от бюстгальтера. Девушке пришлось снимать лифчик на улице перед входом. После этого металлодетектор не отреагировал писком при попытке пройти внутрь.

«Я спросила у них: «Вы предлагаете мне снять лифчик?» Они промолчали. «Вы меня не пустите, если я не сниму», — молчат. И тут классная говорит: «Если хочешь сдавать, то надо снять»», — рассказала выпускница.

Другая школьница рассказала, что с ней произошла аналогичная ситуация. По ее словам, она сняла ремень, обувь, но металлодетектор продолжал пищать. Затем проверяющий предположил, что пищит на уровне груди. Классный руководитель также дала рекомендацию снять бюстгальтер. Третья школьница смогла пройти детектор, оторвав с нижнего белья металлическое украшение.

Telegram-канал Shot поговорил с одной из учениц этой школы, которая рассказала, что всего девятерым девочкам пришлось снимать нижнее белье для прохода.

«У одной на трусах была какая-то брошка металлическая, типа украшение. Некоторые прям там футболки поднимали, показывали, щупали их. Потом были моменты, когда девочка срывала со своего бюстгальтера при всех какие-то украшения. На рубашках пуговицы были металлические, тоже прям срывали, ну то есть портили одежду», — рассказала она.

Реакция властей

Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина потребовала, чтобы в ситуации разобралась прокуратура, назвав досмотры девочек незаконными.

«Все же я жду реакции прокуратуры по воронежской ситуации. Подобные досмотры абсолютно незаконны. Это в чистом виде унижение чести и достоинства личности, запрещенное законом», — сказала она.

Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявила о необходимости разбираться в инциденте с раздеванием детей перед ЕГЭ в Воронеже, и если вина будет доказана, отстранить виновных от работы в школе. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила дать возможность пересдать ЕГЭ ученикам, которых обыскивали в воронежской школе перед экзаменом.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко от Воронежской области сообщил, что прокуратура уже проводит в школе проверку. По его словам, возможно, речь идет о «критическом непонимании между двумя сторонами». Кроме того, свою проверку также начал Следственный комитет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен вынести тему на обсуждение с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным на встрече 29 мая.

При этом глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц раздеваться не заставляли.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом», — сказал он в беседе с Shot.

«Нарушения этических норм не наблюдается»

Министерство образования Воронежской области запросили записи с камер видеонаблюдения и изучило шесть часов записи с них, но не нашло в действиях охранников нарушений этических норм, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается <...> На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ [пункта приема экзамена] к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по первым итогам служебного расследования, через рамку металлоискателя «без звукового сигнала» прошли более 130 выпускников из 143 прибывших на ЕГЭ. При проходе некоторых участниц сработал сигнал, в каждом случае девушек просили подумать, в чем его причина, а также предложили отдать запрещенные предметы и пройти дополнительную проверку ручным металлодетектором. Так добавили, что комиссия не зафиксировала на видео ни одного случая конфликта, тревоги или нервного возбуждения у школьников.

Руководитель пункта приема ЕГЭ в школе №62 заявила, что выпускников заблаговременно и детально проинформировали о том, какие предметы запрещено проносить на экзамен, а металлодетекторы «настроены обычным образом и, соответственно, не реагируют на обычную одежду».

«Абсолютное большинство экзаменуемых прошло в этот день спокойно. Некоторые задерживались, выкладывали предметы, в том числе, вейпы, на которые рамка, безусловно, реагируют <...> В процессе ни разу никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее», — рассказала она.

Сотрудник пункта приема экзаменов, стоявший на рамках, подтвердил, что «в паре случаев» выпускники поднимали верхнюю одежду, и заявил, что был этим «шокирован».

В управлении образования и молодежной политики Воронежа сообщили, что за работу рамки отвечал учитель физкультуры школы №62, и подчеркнули, что к его обязанностям «не относятся ни осмотровые, ни досмотровые мероприятия».