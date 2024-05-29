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Российские футболистки учинили дебош в поезде

Футболистки «Крыльев Советов» учинили дебош в поезде из Москвы в Самару

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Shutterstock/JetKat

Российские футболистки «Крыльев Советов» учинили дебош в поезде, который направлялся из Москвы в Самару. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, 26 мая спортсменки ехали домой после выездного матча с «Чертаново». Они выпивали алкоголь. Одна из футболисток перебрала со спиртным и начала кричать и ссориться с другими пассажирами. В какой-то момент очевидцы попросили о помощи у проводницы. Она и рассказала о случившемся начальнику поезда. В итоге на станции Рузаевка в поезд вошли сотрудники полиции и сняли их с поезда.

Как отмечает Baza, речь идет о футболистках «Крыльев Советов» Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь. Протоколов об административном правонарушении на них оформлять не стали.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что бывший футболист Павел Мамаев устроил дебош в самолете из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь утром из Внуково в Дубай. После завершения посадки капитан судна заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30. По данным Mash, бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Сам Мамаев опроверг информацию о том, что устроил скандал на борту самолета.

Ранее в Сочи после турнира по ММА «Наше Дело 83» произошла драка.

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