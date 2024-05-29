«Типичный веселый пьяница»: Панина признали террористом

Актер Алексей Панин попал в число экстремистов и террористов, ранее его заочно арестовали в России. Причина — реакция актера по поводу взрыва Крымского моста в 2022 году. Тогда он заявил, что не может скрыть радости от этого. Панин также называл Россию «грязной, уголовной и гомофобной», а русских — людьми с «плавленым сырком» вместо мозгов, которые никогда не изменятся.

Российского актера Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов, соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга.

Панина добавили в список под номером семь. Указано, что он из Москвы, сейчас артисту 46 лет. Мужчина уехал из России еще до начала полномасштабного конфликта на Украине и живет за границей. На родине против него возбуждено дело за оправдание терроризма и призывы к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Поводом для уголовного преследования стал пост Панина в Telegram о подрыве украинскими спецслужбами Крымского моста, при котором погибли пять человек. Актер с использованием мата в октябре 2022 года написал , что «не может скрыть радости» от случившегося. Власти отреагировали на это в мае 2023-го, на Панина завели дело и объявили в розыск. Актер называл свое уголовное дело «дурью».

«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю»,

— сообщил он «Газете.Ru».

При этом артист не отрицал, что действительно радовался атаке на мост. Панин объяснял это тем, что нападение произошло через несколько дней после ударов по Одессе.

Вначале он говорил журналистам, что не будет оспаривать действия российских властей. Однако поменял свое мнение после того, как Мосгорсуд заочно арестовал его в феврале. Защита актера попыталась оспорить арест, но безуспешно.

Кроме того, в России Панин задолжал по налогам. Сумма его долга — 220 тыс. руб., передает Telegram-канал Shot.

Чем известен Алексей Панин

Играл в театре и кино, лауреат Государственной премии РФ 2003 года. Стал широко известен благодаря съемкам в фильмах «Жмурки», «Звезда», «Август 44-го», «ДМБ» и сериале «Солдаты». Однако все это работы начала двухтысячных, и давно уже актер знаменит не своими ролями, а скандальными выходками.

Особенно часто он устраивал пьяные дебоши в кафе и барах разных российских городов. Мог бить посуду, тушить о стол окурки, скандалить с персоналом. Также поднимал переполох в самолетах в нетрезвом состоянии.

«Кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы»,

— так описывали его поведение в авиакомпании «Победа», сотрудникам которой пришлось столкнуться со скандалистом.

Сам Панин обвинял журналистов, что они слишком раздувают истории с его участием, и называл себя «любимой пищей желтой прессы». Бывшие московские соседи Панина вспоминали, что артист мог чудить даже в родном дворе.

«Иногда вытворял Бог пойми что. Бегал пьяным по двору голышом. Иногда его прямо невменяемого какие-то люди выводили из подъезда, сажали в машину и увозили... Всегда здоровался, улыбался. Ну, знаете, такой типичный веселый пьяница», — говорили соседи.

Неоднократно Панин садился пьяным за руль, накопив несколько сотен нарушений ПДД. В 2018 году суд даже запретил ему покидать пределы России и управлять автомобилем из-за долгов по алиментам и штрафам.

Отдельную «популярность» звезде принесло попавшее в интернет скандальное видео с участием собаки и мужчины, которого называют Паниным. Артист называет ролик поддельным, но ему до сих пор это припоминают, хотя с появления видео прошло уже около восьми лет.

«Там тело мое... Ну, в смысле, тело не мое, а голова моя. У меня много татуировок, там даже татуировок нет. Было не обидно, если бы это был бы я», — объяснялся Панин.

Отношение Панина к России и Украине

Первоначально Панин одобрял присоединение Крыма и призывал расширить российскую территорию до Одессы, из-за чего на Украине против него возбуждали уголовное дело. Позже актер поменял мнение и несколько раз говорил, что ему стыдно за свою прошлую позицию. Он называл себя «абсолютным дебилом» и просил прощения перед украинцами.

«Мне стыдно, что я когда-то с флагом России кричал «Крым наш», я действительно в это верил, видел, что люди хотят в Россию», — указывал артист.

Сейчас в аккаунте Панина в социальных сетях стоит украинский флаг, актер желает победы ВСУ и высказывается против российских властей. Он подчеркивал, что каждый день радуется, «когда в гроб Российскому государству вбивают последний гвоздь». Россию называл «грязной, уголовной и гомофобной» страной, где все друг друга ненавидят.

«Конечно, есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленый сырок, но, к сожалению, этот процент ничтожно мал», — заявлял Панин.

По словам Панина, он не собирается жить в России «ни с Путиным, ни без Путина», потому что «мозг русского человека» никогда не поменяется. После отъезда из страны актер жил в Испании, затем переехал в США. За границей тратит накопления, деньги с продажи московской квартиры, дает спектакли, подрабатывает ведущим в игре «Мафия» в одном из дорогих американских ресторанов.

За рубежом Панин продолжает выпивать и попадать в неприятности. Так, осенью 2023 года его задерживали в Эстонии за то, что актер испражнялся на улице и ломился в чужие дома.