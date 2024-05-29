«Версия диверсии исключена»: появились новые данные о крушении вертолета президента Ирана

Власти Ирана продолжают расследовать внезапную гибель своего президента. Тот разбился на вертолете в гористой местности во время планового полета. Анализ обломков показал, что вертолет не взорвали, также по нему не стреляли, а его системы связи и навигации никто не глушил. Тем не менее, пока Иран не называет окончательную версию произошедшего, лишь отметая некоторые версии.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси разбился не из-за диверсии, это доказало исследование его обломков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

«Судя по расстоянию между обломками и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности», — указал штаб.

При этом основная причина аварии пока не установлена, расследование продолжается.

В течение всего полета экипаж вертолета оставался на связи на нужных частотах, отметил Генштаб. Последний раз на связь выходил командир летной группы Шахид Мостафави за 69 секунд до катастрофы . Никаких сбоев в системе связи и помех не зафиксировано.

«Согласно отчету профильных экспертов, следов радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено», — уточнил Генштаб.

Что касается погоды, согласно сводке местной метеорологической организации во время первой части полета она была благоприятной и соответствовала полетным требованиям. Однако погодные условия на обратном маршруте «требуют дальнейшего изучения».

Отдельно Генштаб отметил состояние разбившего вертолета.

«Большая часть документов, связанных с обслуживанием и ремонтом разбившегося вертолета, тщательно исследована.

Никаких дефектов, которые могли бы иметь значение при аварии, в плане ремонта и обслуживания обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Также не нарушена грузоподъемность вертолета. Максимальный вес был соблюден в пределах разрешенного.

Это второй доклад Генштаба о случившемся. Первый опубликовали менее недели назад. Он установил, что вертолет врезался в гору и загорелся . Отмечалось, что на обломках нет следов пуль.

Какие были версии крушения вертолета Раиси

В Турции отмечали, что президента вполне могли убить, поскольку Иран — «мишень для подобных убийств».

«Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма.... Никто из нас не удивился бы, если бы было объявлено, что это убийство»,

— сообщил лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек.

Однако он уточнил, что доверяет заявлениям иранской стороны, если те считают произошедшее несчастным случаем. Американский журнал Time тем временем опубликовал «список потенциальных подозреваемых в загадочной смерти» Раиси. Первым среди них был упомянут Израиль.

«Катастрофа произошла через два месяца после того, как Иран нанес массированный удар по Израилю», — напомнил журнал.

По его оценке, «определенные» конспирологические предположения вызывает место падения вертолета — недалеко от границы с Азербайджаном. Эта страна якобы поддерживает отношения с Израилем, «имеет опыт сотрудничества с Моссадом» и является одним из самых недружественных соседей Ирана, считает издание.

Time намекает и на разногласия внутри иранской политической среды. Раиси считался одним из наиболее вероятных преемников 85-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Смерть Раиси создаст кризис преемственности в Иране... В конспиративной политической культуре Ирана мало кто поверит, что смерть Раиси была случайной», — подчеркнул политический эксперт Карим Саджапур.

Однако в той же статье журнал не отрицает и факты, говорящие в пользу версии о несчастном случае. «Погода также была подозрительной», — отмечает Time.

Отдельно западные журналисты указывали, что Ирану трудно поддерживать в хорошем состоянии свои вертолеты из-за санкций. Безопасность полетов в стране «подорвана» десятилетиями западных ограничений, заявил Time. С ним был солидарен Reuters, который в связи с гибелью президента писал, что Ирану трудно доставать необходимые запчасти и модернизировать свой транспорт. По данным IRNA, Раиси летел на вертолете Bell 212 американского производства. По некоторым сведениям, транспортному средству было уже около 45 лет.

«Пилот понял, что вертолет президента пропал»: как погиб Раиси

Вертолет Раиси разбился 19 мая недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном. Президент возвращался из поездки на границу с Азербайджаном, где участвовал в церемонии открытия гидроузла на реке. Всего в президентском кортеже было три вертолета, с другими двумя ничего не случилось. В вертолете Раиси кроме него самого находились глава МИД Ирана, имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан, а также охрана и экипаж, всего восемь человек. Все погибли при крушении, их тела нашли обгоревшими, но достаточно целыми, чтобы опознать.

Глава офиса президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который летел в одном из уцелевших вертолетов, рассказал, что погода была некритичной.

«Была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета... Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — вспоминал он.

По словам Эсмаили, через какое-то время на связь из разбившегося вертолета вышел имам аль-Хашем. Он сообщил, что их вертолет упал в ущелье, но не назвал причину.

«Он сказал: «Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один». Потом выяснилось, что все погибли сразу, а аль-Хашем спустя несколько часов», — описал ситуацию глава офиса президента.

Как уточнил Эсмаили, погода на месте сильно изменилась уже после крушения. Поднялся сильнейший туман, ветер, начался проливной дождь. Это осложнило поиски тел, затянув спасательную операцию.