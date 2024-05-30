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Мужчину, пережившего сердечный приступ, оштрафовали за неправильную парковку

Британца, который нарушил правила парковки из-за потери сознания, оштрафовали

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Shutterstock

В Британии мужчине выписали штраф за нарушение правил парковки после того, как он потерял сознание в больнице, пишет Mirror.

52-летний Мартин Уоллбэнкс, работающий водителем грузовика, заплатил за три часа парковки перед 40-минутным приемом в больнице в Стаффордшире. Однако во время осмотра он упал и потерял сознание, в результате ему пришлось задержаться и вынужденно превысить временной лимит парковки. За это мужчина получил штраф в размере £100.

«Это огромный удар. Он пережил ужасный приступ. А тут еще и это. Это отвратительно — не отменить штраф. Люди должны знать, что такое случается», — говорит супруга пострадавшего.

Она попыталась обжаловать штраф, приложив выписку из медицинского учреждения, однако компания, управляющая частной парковкой, отклонила апелляцию. Представители фирмы отказались комментировать дело Мартина.

Ранее россиянка обжаловала штраф за безбилетный проезд в транспорте

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