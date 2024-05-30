Мужчину, пережившего сердечный приступ, оштрафовали за неправильную парковку

В Британии мужчине выписали штраф за нарушение правил парковки после того, как он потерял сознание в больнице, пишет Mirror.

52-летний Мартин Уоллбэнкс, работающий водителем грузовика, заплатил за три часа парковки перед 40-минутным приемом в больнице в Стаффордшире. Однако во время осмотра он упал и потерял сознание, в результате ему пришлось задержаться и вынужденно превысить временной лимит парковки. За это мужчина получил штраф в размере £100.

«Это огромный удар. Он пережил ужасный приступ. А тут еще и это. Это отвратительно — не отменить штраф. Люди должны знать, что такое случается», — говорит супруга пострадавшего.

Она попыталась обжаловать штраф, приложив выписку из медицинского учреждения, однако компания, управляющая частной парковкой, отклонила апелляцию. Представители фирмы отказались комментировать дело Мартина.

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