Россиянка, похитившая двухлетнюю девочку из Ярославля, объяснила свой поступок

Уроженка Ярославля вернулась в родной город из Московской области специально для того, чтобы увезти с собой девочку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального управления СК.

Задержанной в ярославском общежитии 32-летней женщине пока не предъявили обвинение, однако она уже призналась в содеянном и заявила следователям, что заранее спланировала преступление, так как решила, что ребенку лучше жить с ней.

«Она посчитала, что девочке с ней, в Московской области, будет лучше. Не объяснила почему. Это ее личное убеждение», — отметил источник.

По предварительным данным, подозреваемая несколько лет назад переехала из Ярославля в Московскую область, где работала и снимала жилье. В последнее время она стала чаще ездить на родину. Она была знакома с матерью девочки и пыталась окружить ее ребенка вниманием и заботой. Накануне похитительница увела его с детской площадки и заночевала с ним в общежитии у своих знакомых.

«Она сама поясняет, что ей очень хотелось ребенка и единственным способом завести его она видела вот такой», — отметили в СК.

Как сообщил Telegram-канал Mash, похищенную девочку нашли в общежитии, где находилась и пьяная подозреваемая. Женщину отправят на психиатрическую экспертизу. Специалисты осмотрели ребенка, но каких-либо травм не обнаружили.

О похищении ребенка стало известно после того, как информацию об этом опубликовало управление СК по региону. По версии правоохранителей, знакомая семьи находилась с девочкой на детской площадке, но вечером увела ее в неизвестном направлении.

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