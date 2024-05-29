В Госдуме заявили, что мобилизация заключенных на Украине обернется ростом преступности

Мобилизация заключенных, проводимая Киевом, может привести к увеличению уровня преступности в западной и центральной частях Украины. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал такое мнение в интервью ТАСС.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о создании отдельных подразделений в Вооруженных силах Украины, где будут служить освобожденные заключенные-добровольцы. Эти подразделения будут задействованы в штурмовых операциях на передовой. Малюська также заявил о возможности призыва женщин-заключенных в армию, поскольку законодательство не запрещает это.

Водолацкий отметил, что мобилизация заключенных направлена на пополнение рядов ВСУ и карательных подразделений. Он выразил опасения, что освобожденные заключенные, совершившие серьезные преступления, не готовы умереть за президента Украины и могут вернуться к преступной деятельности. Это, по его мнению, может привести к увеличению преступности в западной и центральной Украине.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.