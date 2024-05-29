Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в предстоящее летнее трансферное окно может покинуть «Аталанту». Об этом сообщает портал TuttoAtalanta.

По информации источника, россиянин может стать частью сделки по покупке вингера Риккардо Орсолини у «Болоньи». Клуб из Бергамо хочет воспользоваться связями со своим экс-директором Джованни Сартори, который оформлял сделку по Миранчуку.

Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. Всего в сезоне Миранчук, который выступает за «Аталанту» с 2020 года, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу

Ранее сообщалось, что «Реал» определился с вратарем на финал Лиги чемпионов.