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Жители села в Пермском крае оказались в изоляции из-за обрушившегося моста

Аварийный мост фактически отрезал село в Пермском крае от цивилизации

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Пермский муниципальный округ Пермского края

В Пермском крае рухнул мост через реку Голомысовка, жители села Новоильинское оказались в изоляции. О ситуации пишет 59.RU.

Мост в районе поселка Усть-Качка в Пермском районе обрушился 28 мая, после этого автодорогу Горшки — Новоильинское пришлось перекрыть. Из-за его аварийного состояния жители села с населением около 100 человек оказались в западне, так как объездных дорог поблизости нет. Теперь сельчане вынуждены доезжать на автобусе до моста, а затем переходить его по краю пешком и пересаживаться на второй автобус до Васильевки.

В администрация Пермского района сообщили, что на месте уже работают специальные службы. Власти признали сооружение аварийным, но не заявили о провале на проезжей части и лишь опубликовали фото поврежденных опор моста.

«Дорога перекрыта, обслуживающей организацией установлены запрещающие знаки «Движение запрещено» и ограждение», — заметили в районной администрации.

Тем временем жители села, отрезанного от цивилизации, рассказали журналистам, что заметили трещину еще весной. В ответ на обращение власти просто засыпали ее песком.

Ранее в Башкирии мост рухнул через месяц после того, как чиновники отчитались о его укреплении.

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