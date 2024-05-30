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Стало известно, где россияне дольше всего отдыхали весной

OneTwoTrip: весной россияне дольше всего отдыхали на Эльбрусе и в Таиланде

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России первое место по длительности бронирований этой весной занял поселок Терскол на Эльбрусе: срок проживания в отеле там составил в среднем 3,7 дня. Чуть меньше, или примерно на 3,2 дня, туристы останавливались в гостиницах Кисловодска, а около 2,9 дня провели в Шерегеше. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Путешественники также совершали относительно продолжительные бронирования отелей на Домбае (2,7 дня), в Сочи (2,6 дня), Калининграде (2,6 дня), Архызе (2,5 дня), Санкт-Петербурге (2,4 дня), Анапе (2,3 дня) и Пятигорске (2,2 дня).

Лидером зарубежного топа стал Таиланд: на Пхукете россияне этой весной отдыхали в среднем 7,4 дня. В список также попала Паттайя (четвёртая строчка), где средний срок бронирования составил 5,4 дня.

Второе место у Нячанга — там россияне провели примерно 6,2 дня. А третье занял Мехико: в столице Мексики путешественники отдыхали около 5,7 дня.
Кроме того, в десятку вошли Сеул (4,8 дня), Шарм-эш-Шейх (4,6 дня), Токио (4,4 дня), Хургада (4,2 дня), Гуанчжоу (4,1 дня) и Аланья (3,8 дня).

Ранее выяснилось, что россияне этим летом планируют длинные отпуска и поездки в Петербург.

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