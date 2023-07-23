«Женщина, которую унижал весь мир». Монике Левински — 50

50 лет сегодня исполняется Монике Левински — участнице грандиозного скандала, возникшего из-за ее сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.

Моника Левински родилась 23 июля 1973 года в Сан-Франциско. В 1995 году выпускница колледжа оказалась на стажировке в Белом доме, где у нее закрутился роман с главой государства. Левински рассказала подробности личной жизни своей коллеге, сотруднице Министерства обороны Линде Трипп. Та тайно вела запись их телефонных разговоров и позже предоставила пленки журналистам. Американский президент поначалу свою связь отрицал, но правда все же вскрылась, и обстоятельства дела едва не стоили Клинтону поста из-за процедуры импичмента, запущенной республиканцами.

Левински пробовала себя в роли телеведущей, бизнесвумен (у нее была фирма, производящая сумки), в 2006 году она окончила факультет социальной психологии в Лондонской школе экономики. Она издала автобиографию и стала персонажем сериала «Американская история преступлений».

В 2014 году Левински напишет колонку для Vanity Fair, где называет себя «нулевой жертвой бушующей эпидемии кибербуллинга». «Если в самый мрачный момент своей жизни жертва буллинга на секунду вспомнит, что была женщина, которую ненавидел и унижал весь мир, и эта женщина выжила, а значит, у всех есть надежда, — мой опыт не был напрасным», — пишет она.