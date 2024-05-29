Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Sport24 заявила, что иногда можно прибегнуть к рукоприкладству во время занятий со спортсменами.

По ее мнению, подобная практика позволяет взбодрить атлета.

«Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный. Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только тренер», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы решили выступать за Германию.