Полиция в Кировской области задержала мужчину, ударившего незнакомых детей

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что полиция задержала мужчину, ударившего детей в Кировской области. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Напавшим оказался ранее судимый местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведутся следственные действия.

До этого сообщалось, что в селе Пасегово Кировской области мужчина напал на двух мальчиков на детской площадке и ударил одного из них головой о карусель.

29 мая сообщалось, что в Краснодаре перед судом предстанет местный житель, который напал с ножом на трех прохожих на улице. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее неизвестный напал на ребенка возле общежития в Кемерове.