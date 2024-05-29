Что делать при укусе клеща и насколько он может быть опасен? Алгоритм действий Укус клеща: симптомы и признаки, возможные болезни, как правильно удалить клеща с тела

Отдых на природе в теплое время года может сопровождаться неприятными последствиями в виде укусов клещей. Чаще всего они не опасны для человека, но все же есть риск, что паразит окажется переносчиком серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит или болезнь Лайма. Что можно и чего нельзя делать при укусах клещей, как узнать, есть ли риск заражения и какие у него бывают симптомы, «Газете.Ru» рассказал врач.

Когда начинается активность клещей

Сезон клещей начинается и заканчивается всегда в разное время. По данным Роспотребнадзора, с началом весенне-летнего сезона-2024 активность клещей отмечена в 80 субъектах России.

Начало активной охоты клещей зависит от:

средней температуры;



текущих погодных условий;



наличия или отсутствия укрытий;



угла падения ультрафиолетовых лучей.

Для этих паукообразных именно к этому классу членистоногих относятся клещи, наряду с пауками и скорпионами подходит теплая, но не жаркая погода. Зимой и осенью они уходят в спячку и не просыпаются, пока суточная температура не поднимется выше ноля градусов.

Лесные клещи становятся активны, когда температура достигает среднего показателя +15 градусов. Если на улице холоднее — они не могут размножаться и быстро передвигаться, а если намного теплее — теряют бдительность, становятся вялыми и не замечают опасности.

В южных районах России клещи появляются на месяц-полтора раньше, чем на севере. Обычно энтомологи призывают соблюдать осторожность начиная с первых чисел марта . В это время, по информации Минздрава, просыпаются и появляются из укрытий первые особи.

Ближе к началу апреля в средней полосе уже много клещей, но их активность невысока. Даже если они проснулись — ночные заморозки губят их.

Когда клещи наиболее опасны

Клещу подходит погода, которая устанавливается в средней полосе России с середины-конца апреля до конца октября.

Для этого периода года характерны:



температурный диапазон +18… +20 градусов;



незначительные порывы ветра;



рассеянный свет.

В сутках есть два пика активности этих паразитов: утренний — с восьми до 11 утра и вечерний — с пяти до восьми часов вечера. В промежутках между этими фазами клещ сидит в укрытии.

Как охотится клещ

Клещ в голодном состоянии достигает не более трех миллиметров в длину, поэтому невооруженным глазом заметить его достаточно сложно. Присосавшись и напившись кровью, он может увеличиться в 50-100 раз~.

close 100% Голодный и сытый клещ Shutterstock

Клещи охотятся с травы или с кустов — они не падают с деревьев и не умеют прыгать. Эти животные способны ощущать источник тепла — так они и чувствуют жертву. Передняя пара их лап оснащена крючками и присосками для захвата.

Укус клеща сначала не болит, но потом, спустя какое-то время, может начать зудеть. В том, что укус паразита не доставляет дискомфорта с самого начала, и заключается опасность, отметил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор клиники «Мединтерком» и врач-пульмонолог Иван Тарасенко. Желательно как можно скорее обнаружить клеща на теле, особенно если вы были в вероятных местах их обитания.

«Укус клеща может выглядеть как укус комара или как небольшое красное пятнышко, в центре которого есть черная точка — собственно, сам клещ», — описал он.

Попав на тело, клещ, как правило, ползает в поисках укромного места с более нежной кожей. Поэтому так важен своевременный осмотр после посещения потенциально опасных участков, предупредил врач.

Излюбленные места клещей на теле человека — это участки с тонкой кожей: подмышечные впадины, паховая область, спина, шея, кожа за ушами и ноги. Иван Тарасенко врач, гендиректор клиники «Мединтерком»

Клещ вводит в тело жертвы слюну, воткнув в кожу хоботок. В слюне клеща присутствует обезболивающее вещество, поэтому укусы, как правило, не ощущаются. Также она обладает свойством разжижать кровь и может содержать возбудители заболеваний.

Чем дольше клещ находится на теле, тем больше слюны он введет в кровь, тем выше риск передачи заболевания.

Что делать при укусе клеща

В течение 72 часов после укуса необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт для удаления клеща, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Знающий специалист достанет клеща профессионально, не повредив тело и не оторвав головку. Так будет меньше риск выдавить в кровь возбудителей болезней, что часто бывает при неправильном извлечении. Врач даст профессиональную рекомендацию по вероятности заражения, профилактическому лечению и порекомендует лаборатории, где можно исследовать клеща.

Чем дольше клещ находится в присосавшемся состоянии, тем больше слюны попадает в кровь и выше риск заражения. Если у вас нет возможности в течение 72 часов попасть в больницу, лучше извлечь клеща самостоятельно.

Во втором случае можно минимизировать время нахождения паразита на теле. Однако при неправильном извлечении очень высоки риски оторвать голову, которая останется в коже на месте укуса, и пережать брюшко паразита, выдавив содержимое в кровь.

Не полностью удаленный клещ может занести бактериальную инфекцию и вызвать воспалительную реакцию в месте укуса.

Что нельзя делать после укуса клеща • Пытаться извлечь клеща «народными» методами: прижечь, утопить в масле, бензине или жирном креме;

• Уничтожать клеща после извлечения;

• Пытаться провести самостоятельную медицинскую профилактику энцефалита и других болезней;

• Пренебрегать обращением за медицинской помощью.

Если клещ был извлечен самостоятельно, его нужно предоставить на анализ живым, чтобы в микробиологической лаборатории определили, является ли он переносчиком инфекции. Сдавать кровь на клещевые инфекции раньше чем через десять дней после укуса не имеет смысла, поскольку анализ будет неточным.

Как правильно самостоятельно удалить клеща: три способа извлечения

Перед тем как проводить процедуру, следует придерживаться следующих правил:

Надеть на руки перчатки или полиэтиленовый пакет. Эта мера защитит кожу от возможной инфекции, если клещ будет раздавлен.

Не стоит перекручивать и дергать тельце. Это может привести к тому, что часть паразита останется под кожей.

Нельзя смазывать клеща растительным маслом или бензином. Из-за едкого запаха и невозможности дышать клещ может глубже уйти под кожу.

«Сразу после обнаружения нужно постараться его вытащить. Если не получится сделать это самостоятельно, например, место укуса находится в неудобном месте, то попросить другого человека помочь. Есть специальные инструменты, которыми это можно сделать, или использовать традиционные методы: нитка, пинцет», — перечислил Тарасенко.

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1. Извлечение клеща при помощи нитки

Смочите хлопчатобумажную нить медицинским спиртом и завяжите ее в узел, как можно ближе к хоботку клеща. Закручивая концы нити круговым движением, извлеките клеща, осторожно и медленно подтягивая его вверх и покачивая в стороны. Резкие движения недопустимы. После удаления продезинфицируйте место укуса спиртовой салфеткой или промойте мыльной водой.

Если не получилось вытащить всего клеща, то оставшуюся в теле часть можно удалить пинцетом с острыми концами или иглой.

2. Извлечение клеща пинцетом с острым концом

Захватите клеща пинцетом как можно ближе к поверхности кожи. Потяните вверх с устойчивым, равномерным давлением. Не выдергивайте паразита слишком резко — так есть вероятность оторвать тело клеща от головки, которая находится под кожей. После удаления продезинфицируйте место укуса медицинским спиртом или промойте мыльной водой.

Извлечение при помощи клещевертов

Клещеверт, или клещедер, — это специальное приспособление из пластика или металла, которое позволяет правильно захватить паразита без риска раздавить. Его можно приобрести в аптеке или на маркетплейсах. Перед извлечением продезинфицируйте инструмент и подведите под тельце клеща так, чтобы оно оказалось между двумя зубцами. Далее скручивающими движениями выньте его полностью вместе с хоботком. После этого клеща нужно отвезти в медицинскую лабораторию для исследования.

«После укуса следует следить за самочувствием в течение двух-четырех недель. Могут быть такие симптомы, как головная боль, головокружение, лихорадка, боли в суставах и высыпания в месте укуса. Если после укуса и извлечения вы заметили эти симптомы и признаки, то необходимо обратиться к врачу», — объяснил Иван Тарасенко.

10-14 дней длится инкубационный период, с колебаниями от одного до 60 дней

Недомогание обычно начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, а также конечностей.

Диагностика последствий укуса клеща

Делать анализ на вирус клещевого энцефалита человеку сразу после укуса бесполезно — за такой короткий срок в организме не успевают выработаться антитела. Поэтому анализ не покажет заражения, даже если оно произошло.

Был ли клещ переносчиком клещевого энцефалита (самого распространенного заболевания, передающегося от клещей), выясняет лаборатория. Дальнейшая тактика действий зависит от того, положительные будут анализы или отрицательные. При положительных результатах потребуется наблюдение специалистов.

В случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита в течение 72 часов с момента укуса врач проводит экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Терапия клещевого энцефалита проводится в стационарных условиях, даже в случае легкого течения заболевания. Пациент нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Точная схема терапии определяется лечащим врачом. Лечение включает в себя обязательный курс антибиотиков, противовирусные средства, иммуномодуляторы, антибактериальные препараты.

Какими болезнями может заразить клещ

Большинство укусов клещей безвредны и не требуют лечения. Но некоторые паразиты все же переносят опасные заболевания. Последствием может быть заражение клещевыми инфекциями, наиболее распространенные из которых, по словам Ивана Тарасенко, — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

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Если вовремя не обратиться к врачу и не приступить к лечению, осложнения могут быть тяжелейшими, вплоть до летального исхода.

Клещи могут передать:

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — острое инфекционное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает центральную нервную систему.

Инфекционный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, которое может вызывать нарушения в работе нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Также характеризуется поражениями кожи.

Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) — инфекция, которая поражает кожу, печень, центральную нервную систему и костный мозг. Чаще всего заболевание диагностируется у детей и пациентов старше 40 лет. Характерные симптомы заболевания: лихорадка, повышение температуры, озноб, головная боль, слабость, потеря аппетита. У некоторых больных появляются сыпь, боли в животе, рвота и диарея.

Возвратный клещевой тиф — заболевание, которое сопровождается повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, головной болью, жаром, который часто сменяется ознобом и болью в суставах и мышцах. Встречается во всем мире, кроме Австралии.

Астраханская пятнистая лихорадка — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой и сыпью.

Профилактика укусов клещей

Защититься от укуса клещей и избежать заболевания клещевым энцефалитом можно с помощью неспецифической и специфической профилактики, уточнил Тарасенко.

Неспецифическая профилактика предполагает ношение при походе в лес или парк одежды, которая не дает клещам оказаться на коже.

«Самая главная профилактика — это, конечно, же носить закрытую одежду при походе в эндемичные районы — потенциально опасные участки, где может быть много клещей: природа, леса, парки», — подчеркнул врач.

За городом стоит надевать одежду с длинными рукавами, плотными манжетами, брюки должны быть заправлены в носки. Для большей безопасности перед выходом обработайте одежду специальным аэрозолем от клещей. При походе в лес надевайте головной убор.

После возвращения из леса внимательно осматривайте одежду и тело. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

Мера специфической профилактики, по словам эксперта, — прививка против клещевого энцефалита. Ее можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей и здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

Как правило, прививки от клещевого энцефалита делаются тем, кто живет или работает в эндемических очагах.