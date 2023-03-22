Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

Экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров умер в Москве. Около недели назад ему исполнилось 70 – и в то же время после обширного инфаркта Чурову сделали операцию. Бывший председатель Центризбиркома ее не перенес.

Чуров почти 10 лет возглавлял ЦИК. Его карьера в госаппарате началась в начале 1990-х – когда из депутатов Ленсовета он перешел в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга. Там он несколько лет работал под руководством будущего президента РФ Владимира Путина.

В 2003 году Чуров прошел в Госдуму по списку ЛДПР. Спустя четыре года по партийной квоте он попал в ЦИК и был избран его председателем.

В интервью «Коммерсанту» в 2007 году Чуров сходу сформулировал свой «первый закон» — «Путин всегда прав». Но, по его же словам, он «служил народу».

В 2011 году, когда Чуров уже второй срок подряд возглавлял ЦИК, на парламентских выборах победила «Единая Россия». По телевидению тогда показывали, что в Ростовской области проголосовали 146% избирателей. «Был системный сбой при подсчете голосов по многомандатным округам», — объяснился впоследствии Чуров, добавив, что сбой организовали «из-за океана».
В ходе массовых протестов на Болотной площади оппозиция требовала отставки Чурова, и вскоре СПЧ при президенте выразил ему недоверие и предложил уйти в отставку. Он отказался.

Тем не менее, в 2016 году Владимир Чуров был вынужден уступить пост Элле Памфиловой. Сам он занимал до своей смерти пост посла по особым поручениям МИД РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 392-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 392-й день
О чем думает выращенный в пробирке мозг?
Нейротехнолог Ирина Мухина рассказала об опытах применения выращенного в пробирке мозга
Социофобия, зависимость, навязчивые мысли: нейропсихолог – о привычках, убивающих психику
Нейропсихолог Кушалиева: привычка все успевать грозит истощением нервной системы
В Кремле опровергли сообщения о «нежелании» КНР расширять поставки российского газа
Главный детский фтизиатр Минздрава объяснила, почему раньше нельзя было мочить Манту, а теперь можно
Львова-Белова завила, что не знает, в чем конкретно ее обвиняет МУС
Путин поддержал предложение предоставить специальный статус раненным во время СВО детям
Новости и материалы
За неделю симптомы сибирской язвы выявили у трех жителей Чувашии
Нейробиолог Мухина рассказала, сколько могут прожить клетки человеческого мозга
Советник врио главы ДНР заявил, что силы РФ готовы отразить любую контратаку ВСУ
Nestle признала, что продает треть продуктов питания, являющихся вредными для здоровья
Британский парламентский комитет опубликовал досье по участию Джонсона в «патигейте»
Мишустин заявил о скорой подготовке плана сотрудничества России и КНР до 2030 года
Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали «мирный план» Киева
Ксения Бородина пожаловалась на головные боли
Российские снайперы пройдут подготовку на высокогорном полигоне Камхуд в Армении
Кожевников рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Путин обещал изучить просьбу о дополнительных средствах на лекарства для «сердечников»
Замкомандующего центральным округом Росгвардии обвиняется в получении взяток на 28 млн рублей
Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной экс-главы ЦИК Чурова
Министр обороны Швейцарии Амхерд встретится с генсеком НАТО Столтенбергом
Курдская партия отказалась от выдвижения своего кандидата на президентских выборах в Турции
56-летний Венсан Кассель заявил о желании завести четвертого ребенка
Российская биатлонистка Носкова призналась, что ее обидели слова Вяльбе
Ольгу Бузову высмеяли за брови «как у Брежнева»
Все новости
Как «перекрасить» iPhone 14 в желтый. Три бюджетных способа
Инструкция о способах сделать iPhone 14 желтого цвета и не переплачивать за новинку
Аллергия, проблемы с почками, риск инфаркта: почему нельзя злоупотреблять протеиновыми коктейлями
Врач Тараненко: высокобелковые диеты и протеиновые коктейли увеличивают нагрузку на почки и печень
Миропорядок и судьба человечества: о чем говорили Путин и Си в Москве
Путин допустил, что мирный план Китая может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине
Что такое обедненный уран, снаряды с которым получит Украина, и почему это «не грязная бомба»
Лондон сообщил, что поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Милош Бикович — о сериале «Балканский ветер», режиссерских амбициях и съемках в «Вызове» Шипенко
Милош Бикович рассказал о космической подготовке для роли в «Вызове» и съемках в «Балканском ветре»
«Они просто прекращают работать». Зачем Илон Маск запретил ВСУ использовать Starlink
The Economist: Starlink не позволяет Украине использовать свою связь на новых территориях России
Друг Гарри Поттера и Бэтмена: Гари Олдману — 65
Оправдания для дезертиров, уголовка за плен: ВС РФ разъяснил практику по военным преступлениям
Верховный суд России посчитал преступлением добровольную сдачу в плен при возможности сопротивляться
«Их бизнес здесь, доход тоже здесь». Кремль скептически оценил схему снятия санкций с миллиардеров
Песков усомнился, что российские бизнесмены воспримут всерьез слова Макфола о выходе из-под санкций
По стопам Лерчек: еще одного инстаблогера обвинили в многомиллионной неуплате налогов
СК завел уголовное дело за неуплату налогов в 120 млн рублей против блогера Саши Митрошиной
Военная операция на Украине. День 391-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 391-й день
«Чтобы принять дочь, мне понадобилось три года»: истории мам детей с синдромом Дауна
Истории жизни трех семей из Москвы, которые растят детей с синдромом Дауна
Тест: сколько лет было матери этого книжного персонажа
Узнайте, правильно ли вы запомнили возраст матерей Раскольникова и Наташи Ростовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть