Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

Экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров умер в Москве. Около недели назад ему исполнилось 70 – и в то же время после обширного инфаркта Чурову сделали операцию. Бывший председатель Центризбиркома ее не перенес.

Чуров почти 10 лет возглавлял ЦИК. Его карьера в госаппарате началась в начале 1990-х – когда из депутатов Ленсовета он перешел в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга. Там он несколько лет работал под руководством будущего президента РФ Владимира Путина.

В 2003 году Чуров прошел в Госдуму по списку ЛДПР. Спустя четыре года по партийной квоте он попал в ЦИК и был избран его председателем.

В интервью «Коммерсанту» в 2007 году Чуров сходу сформулировал свой «первый закон» — «Путин всегда прав». Но, по его же словам, он «служил народу».

В 2011 году, когда Чуров уже второй срок подряд возглавлял ЦИК, на парламентских выборах победила «Единая Россия». По телевидению тогда показывали, что в Ростовской области проголосовали 146% избирателей. «Был системный сбой при подсчете голосов по многомандатным округам», — объяснился впоследствии Чуров, добавив, что сбой организовали «из-за океана».

В ходе массовых протестов на Болотной площади оппозиция требовала отставки Чурова, и вскоре СПЧ при президенте выразил ему недоверие и предложил уйти в отставку. Он отказался.

Тем не менее, в 2016 году Владимир Чуров был вынужден уступить пост Элле Памфиловой. Сам он занимал до своей смерти пост посла по особым поручениям МИД РФ.