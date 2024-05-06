Нетаньяху завил, что Израиль готов защищать себя в одиночку

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он попадет в полную изоляцию. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаясь к лидерам всего мира, Нетаньяху сказал, что каким бы ни было давление и какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, еврейское государство не прекратит защищать себя.

Премьер-министр подчеркнул, что если Израиль останется в одиночестве, проводимая им политика не изменится. И при поддержке «множества достойных людей по всему миру» израильтяне победят своих, стремящихся к геноциду, врагов.

До этого глава юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан и конгрессвумен Элиз Стефаник после сообщений о приостановке поставок Израилю боеприпасов обрушились с осуждением на американского президента Джо Байдена, назвав такое возможное решение «омерзительным» и «недопустимым».

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оружия Израилю.