Россия поставила гуманитарную помощь в Нигер

Россия поставила гуманитарную и военную помощь в Нигер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Tele Sahel.

«Менее чем за месяц Россия направила три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов в Ниамей», — говорится в сообщении.

В каждом рейсе участвовали два военных самолета ВС РФ. Они же доставляли гуманитарную помощь.

До этого ВС США объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян в Нигере.

1 мая в Ниамее подняли российские флаги.

20 апреля стало известно, что США намерены в ближайшие месяцы вывести из Нигера 1000 своих военных. После этого сообщалось, что США могут создать военную базу в Кот д'Ивуаре в Африке.

Ранее российские войска вошли на территорию американской базы в Нигере.