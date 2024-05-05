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Лавров рассказал о попытках Запада мобилизовать коалиции против России и КНР

Лавров заявил, что Запад пытается мобилизовать коалиции против России и Китая

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МИД РФ/РИА Новости

Страны Запада пытаются сформировать коалиции против России и КНР. Об этом в интервью для боснийского телеканала «АТВ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Запад сейчас занимается ровно тем, что пытается мобилизовать антироссийскую, антикитайскую коалиции», — сказал он.

Министр отметил, что коалиция против Российской Федерации – «это немедленная задача». А антикитайскую западные государства «уже начинают «сколачивать» в преддверии того периода, когда Китай станет главной угрозой (как они его называют), главным противником», добавил дипломат.

В конце апреля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что США продолжают «неправильно» воспринимать Китайскую Народную Республику и пытаться сдерживать страну.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что Запад после начала специальной военной операции на Украине рассчитывал покончить с Россией, но он столкнулся с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями российской армии.

Ранее Путин заявил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России.

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