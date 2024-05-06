На портале госуслуг могут создать раздел для знакомств

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказал идею о создании специального раздела на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

По словам депутата, за последние годы зарубежные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за незаконного санкционного давления со стороны западных стран. Однако он отметил, что сфера онлайн-знакомств и поиска партнера для серьезных отношений все еще актуальна в России.

Милонов подчеркнул, что существующие приложения часто ориентированы на удовлетворение сексуальных потребностей на короткий срок вместо поиска долгосрочных отношений. Он выразил мнение о необходимости создания проверенного и безопасного приложения для знакомств.

Поэтому предложение о выделении специального раздела на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать партнера для серьезных отношений, является логичным шагом, по мнению Милонова. Ранее он также высказывал идею о введении новых правил маркировки пластиковой посуды и других товаров с информацией о вреде для окружающей среды.

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