В Харькове вслед за Сумской областью возникли перебои со светом

В Харькове возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По его информации, проблемы наблюдаются в части районов города.

Незадолго до этого сообщалось о взрыве в Сумах. В результате в этом городе, а также других частях Сумской области Украины возникли проблемы с электричеством.

5 мая на территории украинского города Полтава была зафиксирована серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.