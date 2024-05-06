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В России объявили в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-спикера Рады

МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Климкина

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Global Look Press

МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу ведомства.

Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.

4 апреля МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента страны Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

По какой конкретно статье их разыскивают, министерство не уточнило.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сказал, что Российская Федерация объявила в розыск Зеленского из-за конфликта в Донбассе.

Порошенко, комментируя информацию о том, что МВД объявило его в розыск, заявил, что МВД РФ объявило его в розыск «за патриотизм и любовь к Украине».

Ранее в Госдуме заявили, что после объявления в розыск Зеленскому выписана черная метка.

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