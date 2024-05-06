По мнению российского военного корреспондента Александра Коца, строительство завода по производству тротила в Финляндии может превратиться в привлекательную военную цель. В своем Telegram-канале он отметил, что возможный взрыв на заводе будет виден даже из космоса, что оставит страну уязвимой.

Коц выразил свою озабоченность после публикации статьи в финском издании Yle, где министр обороны Финляндии объяснил необходимость нового завода из-за дефицита взрывчатых веществ в Европе. По его словам, существующее производство тротила в Польше не справляется с растущим спросом.

Однако военный корреспондент задает вопрос о том, не возражают ли НАТО и ЕС против стратегического оборонного предприятия в стране, которую российские ракетные системы «Искандер» могут атаковать из восточных и западных направлений. Он предупредил о возможных ударах по заводу в случае обострения ситуации, рассматривая его как ключевую военную цель.

В посте Telegram говорится, что взрыв на заводе станет яркой мишенью для атак и вызовет серьезные последствия. Он выразил сочувствие жителям Финляндии, которые живут рядом с такой опасной потенциальной военной целью.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.