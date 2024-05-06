В Сумах произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В настоящее время в Сумской, Харьковской и Николаевской областях Украины действует воздушная тревога.

Днем 5 мая на территории украинского города Полтава была зафиксирована серия взрывов.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.