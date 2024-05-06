На Украине повреждены энергетические объекты

В Сумской области на севере Украины повреждены энергетические объекты в результате взрывов. Об этом сообщила военная администрация региона.

Сообщается, что на местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы.

В ночь на 6 мая сообщалось, что взрыв произошел в городе Сумы.

После этого стало известно, что в городе возникли перебои с электроснабжением.

Отмечалось, что воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ мягкой игрушкой на воздушном шаре.