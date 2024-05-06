Россиян предупредили о последствиях чрезмерного использования кондиционера в офисе

Кондиционеры воздуха помогают людям чувствовать себя комфортно в условиях высокой температуры. Однако использование кондиционеров в помещении может быть опасным для здоровья, рассказала «Газете.Ru» Юлия Миронова, врач-терапевт группы компаний BestDoctor.

«Это связано, в первую очередь, с тем, что действие кондиционера влияет на влажность воздуха: он становится более сухим, что может привести к целому ряду симптомов и проблем. Человек в потоке сухого воздуха может почувствовать себя более вялым, могут появиться головные боли. Потоки сухого воздуха влияют на состояние кожи: может появиться сухость, зуд и даже высыпания у пациентов с хроническими дерматозами. Кроме того, это может сказываться и на состоянии слизистых носа. Часто люди, находящиеся в помещении с работающим кондиционером, испытывают першение в горле, чихают, появляется насморк. Длительное нахождение в таком помещении может снизить защитные функции слизистой верхних дыхательных путей и повысить риск инфекционных заболеваний», — объяснила эксперт.

По словам врача, нужно помнить о том, что существуют воздушные фильтры кондиционера, в которых при недостаточной санитарной обработке могут задерживаться различные бактерии и инфекционные агенты.

«Самый распространенный вариант — бактерия легионелла, любит жить в воздушном аэрозоле, размещаясь в маленьких капельках воды. Впервые вспышка легионеллеза была зафиксирована в 1976 году, когда во время съезда американского легиона (организация ветеранов боевых действий) около 200 участников, разместившихся в одном отеле, заболели одинаковыми гриппоподобными симптомами. Позже было выявлено, что это связано с инфекцией, вызываемой бактерией и распространившейся через кондиционеры. По названию первого случая названа и сама бактерия», — рассказала Миронова.

Производители предлагают сейчас различные виды антибактериальных фильтров, которые могут снизить и даже свести на нет риск развития патогенных бактерий внутри кондиционеров. Но не стоит забывать про необходимость очистки или замены фильтров кондиционеров при подготовке к летнему сезону, резюмировала врач.

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