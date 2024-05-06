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Названы пять городов России, где бывают белые ночи

Яндекс Путешествия назвали 5 городов России, где бывают белые ночи

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Владимир Михайлов/РИА Новости

Яндекс Путешествия назвали пять российских городов, где можно увидеть белые ночи и полюбоваться этим явлением, список есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В Архангельске период белых ночей длится почти три месяца — с начала мая и до середины июля. В эти месяцы солнце не заходит за горизонт по 20 часов, а в оставшееся время на город опускаются легкие сумерки. В среднем 6 ночей (20 — 26 мая) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Архангельска обойдется в 23 тысячи рублей.

Белые ночи в столице республики Коми Сыктывкаре настолько светлые, что в городе отключают уличное освещение в летний период. Это явление здесь можно наблюдать с конца мая почти до конца июля. В среднем 6 ночей (10 — 16 июня) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Сыктывкара обойдется в 30 тысяч рублей.

В Вологду стоит ехать в период с середины июня по начало июля — самый разгар сезона «белых ночей». По яркости ночи в Вологде уступают Архангельским, зато на закате небо переливается всеми цветами. В среднем 6 ночей (24 — 30 июня) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Вологды обойдется в 22 тысячи рублей.

В Мурманске в мае начинается период необычных явлений — с начала и до конца месяца длятся белые ночи, затем, с июня, начинается полярный день, когда солнце не опускается за горизонт больше суток. А с середины июля до середины августа наступает второй период белых ночей. 6 ночей (22 — 28 июля) на двоих в трехзвездочном отеле Мурманска обойдется в 38 тысяч рублей.

Белые ночи в Карелии не уступают петербургским. За завораживающим зрелищем в Петрозаводск нужно ехать с конца мая до середины июля. В среднем 6 ночей (10 — 16 июня) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Петрозаводска обойдется в 42 тысячи рублей.

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