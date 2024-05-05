Тест: отличите дорогущие вещи Balenciaga от обычного пакета, мусорного мешка и олимпийки из 90-х Как хорошо вы разбираетесь в моде и трендах Balenciaga?

Сумка из IKEA, тренировочные штаны на три размера больше, сползающий пиджак, нелепая обувь... Это может быть образ из прошлого, а может — с подиумного показа модного дома Balenciaga. Бренд регулярно создает вещи, которые кажутся шуткой. А сможете ли вы определить, что есть что?