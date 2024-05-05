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Тест: отличите дорогущие вещи Balenciaga от обычного пакета, мусорного мешка и олимпийки из 90-х

Как хорошо вы разбираетесь в моде и трендах Balenciaga?

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myfacewheno_o/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сумка из IKEA, тренировочные штаны на три размера больше, сползающий пиджак, нелепая обувь... Это может быть образ из прошлого, а может — с подиумного показа модного дома Balenciaga. Бренд регулярно создает вещи, которые кажутся шуткой. А сможете ли вы определить, что есть что?

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