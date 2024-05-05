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В США рассчитывают, что Мишель Обама заменит Байдена в президентской гонке

Spiegel: Байден может отказаться от президентской гонки в пользу Мишель Обамы

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Hau Dinh/AP

Действующий президент США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги Барака Обамы Мишель Обамы. Об этом пишет Der Spiegel.

Сообщается, что «слухи» о таком его плане распространились в Демократической партии США. Причем она якобы уже внесла вопрос об отношении к такой перспективе в социологические опросы населения.

Отмечается, что сама Обама заявляла о стремлении не связываться с политикой, которую считает «грязным делом».

В США президенты не могут избираться на пост больше двух раз, однако баллотироваться могут их жены. Так, супруга Билла Клинтона Хиллари Клинтон дважды участвовала в президентской кампании — в 2008 и в 2016 году.

До этого американист Блохин назвал Мишель Обаму последним шансом демократов на победу на выборах президента США в 2024 году.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Мишель Обама заявила, что не спит по ночам из-за страха перед выборами в США.

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