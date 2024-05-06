Шойгу отметил продвижение ВС РФ на Красноармейском направлении

Подразделения Вооруженных сил России успешно продвигаются на Красноармейском направлении. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что ходе спецоперации 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Подразделения бригады успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, принимали участие в освобождении Лисичанска, действовали в городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на Красноармейском направлении», — говорится в телеграмме.

Министр напомнил, что военнослужащие бригады, продолжая победоносное наступление, взяли под контроль село Бердычи в ДНР.

Он также отметил 433-й мотострелковый Краснознаменный полк имени Донского казачества, который успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Сейчас военнослужащие этого полка «уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении». Кроме того, они, показывая пример стойкости и упорства в боях, освободили поселок Очеретино в ДНР.

3 мая Шойгу заявил, что США и их союзники требуют от Украины сдержать российское наступление любой ценой.

Также он обратил внимание, что за прошедшие две недели российские войска отбили у Вооруженных сил Украины Новобахмутовку, Семеновку, Бердычи в Донецкой народной республике.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.