Владимир Зеленский во время поздравления с Пасхой, 5 мая 2024 года

«Ему место на виселице»: в РПЦ ответили на слова Зеленского о Боге с шевроном ВСУ Зеленский заявил, что Бог носит украинский шеврон

Владимир Зеленский в поздравлении с Пасхой сказал, что Бог помогает Украине, а Россия — бывший сосед, с которыми навсегда разорваны связи. По словам лидера, Всевышний носит шеврон с украинским флагом. После этого в РПЦ заявили, что политику «место на виселице». Подробности — в нашем материале.

О чем говорил Зеленский

Бог на стороне Украины и она обязательно победит Россию, заявил Владимир Зеленский в видеопоздравлении жителей страны с Пасхой. Он записал его в вышиванке на фоне киевского собора Святой Софии.

Политик начал с того, что праздник Пасхи символизирует освобождение души от тьмы, рабства и гнева. Это день победы добра и справедливости, победы жизни над смертью. За такие ценности и выступает Украина, отметил украинский президент. При этом Россию он сравнил со злом и библейскими темными силами.

«Небо с нами... Бог защищает нас руками наших воинов... Мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал лидер.

Он добавил, что украинцы встают на колени только при молитве, но не перед захватчиками. В Пасху он призвал всю страну молиться за ВСУ, которые «сдерживают демонов на всех направлениях». Отдельно Зеленский отметил, что российским военным с фронта место в аду. Саму РФ глава государства назвал бывшим соседом, который все время «набивался в братья», а теперь навеки отдалился от Украины.

«Сегодня мы молимся за всех украинцев, которые... непременно дождутся мира, правды и Бога, что вернется на опаленную землю, усеянную шрамами воронок и окопов. Вернется тишиной, спокойствием и цветами вместо мин на полях», — пожелал Зеленский.

Политик пообещал, что «свет вернется» на всю «Господом данную» землю Украины, в том числе в Мариуполь и другие территории под контролем ВС РФ.

К чему призвала церковь

В РПЦ после этого ролика сравнили лидера с Адольфом Гитлером, которого бесполезно пытаться просветить и можно только казнить.

«Можно было бы там как-то поспорить, объяснить, вступить в какой-то диалог, просветительскую провести проповедь. Но когда это говорит господин Зеленский, господином его называть как-то неудобно, пускай господин Гитлер — тут комментарии излишни. Место этому человеку на виселице», — сказал глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Он добавил, что такой подход не противоречит позициям и «социальной концепции Русской православной церкви».

Украинский Вселенский патриарх Варфоломей в свою очередь призвал на пасхальной службе к обмену пленными по случаю праздника, причем по схеме всех на всех. Ранее во время католической Пасхи то же предложил папа Римский Франциск.

«Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения», — отметил Варфоломей.

Украину в своей праздничной речи он назвал многострадальной и попросил молиться за «справедливый мир».

Как с Пасхой поздравили россиян

Владимир Путин встретил Пасху вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным на ночном богослужении в храме Христа Спасителя. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля. В нем политик не стал сосредотачиваться на военной теме, а обратил внимание на важность церкви и праздника для страны.

«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий... Сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — сообщил президент.

При этом особое внимание конфликту на Украине уделил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На пасхальной службе он призвал верующих молиться «о властях и о воинстве», которые «защищают Отечество».

«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», — сказал глава РПЦ.

Он также выразил надежду, что Господь остановит «междоусобную брань» между Россией и Украиной. Тяжелые испытания же, по его мнению, могут только укрепить веру и надежду на Бога.

В марте Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх, назвал происходящее на Украине «священной войной» с духовно-нравственной точки зрения. В его заявлении подчеркивается, что россияне защищают мир «от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада».

После этого генеральный секретарь Всемирного совета церквей Джерри Пиллэй попросил разъяснений у главы РПЦ. Пиллэй заявил, что в 2023 году патриарх говорил ему о невозможности называть какую-либо войну священной:

«В мае 2023 года патриарх Кирилл заявил, что любые упоминания им «священной войны» в нынешнем контексте относятся к метафизической сфере, а не к сфере физического вооруженного конфликта на Украине. Он согласился, что никакая война с вооруженным насилием не может быть «священной».