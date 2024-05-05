«Макрон действует как крутой парень»: Франция отправила на Украину 100 первых военных

Франция все-таки решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона, сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Почему отправка Киеву легионеров — провокационное решение, читайте в нашем материале.

Франция официально отправила на Украину примерно 100 наемников из своего знаменитого Иностранного легиона (соединение в составе сухопутных войск Франции, комплектуемое преимущественно из иностранцев), утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Это лишь первая группа из примерно 1,5 тыс. солдат легиона, которые должны прибыть на Украину. Они размещаются непосредственно в зоне горячих боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять наступлению России на Донбассе», — написал автор материала.

В марте Служба внешней разведки России сообщала, что Франция планирует отправить на Украину около 2 тыс. военных и уже готовит контингент.

Согласно публикации Asia Times, всех солдат набирают из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений легиона. Передовой отряд, уже прибывший на Украину, состоит из специалистов по артиллерии и разведке. Их перекинули для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске.

В Иностранном легионе служит много выходцев из СНГ, в том числе из России и с Украины. После начала полномасштабного конфликта руководство соединения публично разъясняло, что его солдаты не могут по собственному желанию отправится воевать на Украину. Командующий легиона генерал Ален Ларде призвал не забывать, что их долг по контракту — служить Франции, а не кому-то еще.

«Легионеры не лица без гражданства, и легион никоим образом не требует отречься от своей первоначальной родины, ни тем более воевать против нее. Но легион не определяет цели, за которые нужно бороться, какими бы прекрасными они ни были. Он был создан для службы Франции», — подчеркнул Ларде.

Что не так с отправкой военных

Брайен скептически отнесся к отправке наемников Франции на Украину. Он считает, что украинцам не хватает боеприпасов, а с разведкой и артиллерией ВСУ справляются сами благодаря дронам и помощи НАТО.

Решение об отправке наемников Брайен назвал провокационным, но одновременно компромиссным для французских властей. Это не то же самое, что использовать регулярную армию. Кроме небольшого числа офицеров, все командированные на Украину — не граждане Франции.

«Это позволяет [президенту Франции Эммануэлю] Макрону отправить войска на Украину и действовать как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны», — выразил мнение эксперт.

Регулярная армия республики недостаточно большая, чтобы развернуть ее за границей, добавил Брайен. По его оценке, сейчас Франция не смогла бы выставить на Украине даже полную дивизию.

«Пересекает ли [отправка наемников] российскую красную линию насчет НАТО на Украине? Посчитают ли русские это началом более широкой войны? <...> Маловероятно, что русские долго будут терпеть наращивание французской армии, даже если это солдаты Иностранного легиона. Что Россия сделает в ответ, неизвестно», — предостерег эксперт.

Брайен также обратил внимание на то, что действия Макрона противоречат его словам. Президент говорил, что французских военных могут послать на запад Украины, где они сменят ВСУ, но не будут сами участвовать в боях. Однако Славянск находится на линии фронта, а это уже не «мягкое развертывание» сил, а прямая конфронтация с Россией.

Наемники на Украине

Минобороны России в январе сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных военных в Харькове. Согласно сводке ведомства, основу той группы составляли французские наемники.

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще. Это грубая манипуляция русских», — отреагировал французский МИД.

Позже глава минобороны Франции Себастьен Лекорню рассказал, что некоторые французы добровольно присоединились к ВСУ. Он утверждал, что такие люди не связаны с французской армией и другими военными институтами.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия», — пояснил чиновник.

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин обещал, что французских военных на Украине ждет «судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом».

Макрон последний раз говорил об отправке войск на Украину 2 мая. Тогда французский лидер назвал два условия: прямой запрос Киева и прорыв фронта. В такой ситуации союзники не факт, что послали бы солдат, но «задались бы вопросом».

«Я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего», — пояснял свою позицию президент.

Это ненастоящие условия, ведь прорыв фронта был неоднократно, например, в Авдеевке и Очеретино, отметило издание «Страна.ua». И если бы все зависело только от желания Украины, то Киев уже давно попросил бы об иностранных военных.

«Главная причина — отсутствие консенсуса по этому вопросу в НАТО. На данный момент ведущие державы Альянса — США, Британия, Германия, Италия, идею не поддержали», — пояснила украинская газета.

Красной линией для Запада могут стать вмешательство на Украине третьей стороны (такой как Белоруссия), провокации РФ в отношении Польши или стран Балтии, военные действия против Молдавии, допустила газета La Repubblica. В этих ситуациях НАТО может задействовать около 100 тыс. военнослужащих, которые находятся в Венгрии, Польше, Прибалтике, Румынии и Словакии. Но все это пока лишь возможные сценарии, которые в НАТО разрабатывают на всякий случай.