В Сумах произошли повторные взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли повторные взрывы. Об этом сообщает украинский «24 канал».

«Еще слышны взрывы в Сумах», — сказано в сообщении.

В ночь на 6 мая сообщалось, что взрыв произошел в городе Сумы.

После этого стало известно, что в городе возникли перебои с электроснабжением.

Позже сообщалось, что энергетические объекты в Сумской области Украины повреждены после взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США предрекли уничтожение военной инфраструктуры на западе Украины.