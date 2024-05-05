Военная операция на Украине, день 802-й

«Бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Пасхи.
Шесть человек пострадали в результате утренней атаки с применением дронов по объектам в Харькове, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle заявила, что «масштабы помех GPS» в ее стране стали больше с начала военной операции России на Украине. По ее словам, в перебоях с GPS в Финляндии виновата Россия.
Частные внешние кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, требуют возобновить их в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Россией необходимо поддерживать.
«Мы поступаем правильно, оставляя двери открытыми для переговоров с Россией», — сказал Макрон в интервью газете «La Tribune».
Он добавил, что «в противном случае мы бы отказались от международного порядка, а также от мира и безопасности».
Украинский военный паблик Deep State подтвердил взятие Россией двух сел — Архангельского под Очеретино и Котляровки на Купянском направлении. Ранее об этом сообщало Минобороны РФ.
Россия «проходит через непростые, а может, судьбоносные испытания», заявил во время ночной пасхальной службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли. Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество. Да остановит Господь сию междоусобную брань, да укрепит он в добром здравии и сохранит от всякого зла тех, кто сегодня служит Отечеству нашему и всем нам», — сказал глава РПЦ.
Российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что от ситуации на Украине зависит безопасность европейцев. По его мнению, размещение там российских ракет в случае победы России подвергнет опасности страны Евросоюза.
«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что она находится в 1500 км от наших границ. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает всех нас опасности», — сказал Макрон газете La Tribune.
Украина после получения помощи США может рассчитывать на проведение нового контрнаступления в 2025 году, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном газетой Financial Times в Вашингтоне.
При этом он не ожидает мгновенного изменения ситуации и говорит о «российских успехах в предстоящий период» на поле боя.
23 ударных дрона было сбито ночью над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Серия взрывов произошла в Харькове около четырех часов утра, возник пожар в частном секторе, сообщили местные СМИ.
Инфраструктурные объекты и многоэтажка были повреждены ночью в Днепропетровской области в результате атаки, возникли пожары, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.