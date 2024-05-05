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Политика

Военная операция на Украине, день 802-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 802-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Взрывы произошли в украинском Днепре, в городе повреждены объекты инфраструктуры. Подполье сообщило об ударе ВС РФ по складу с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове. Украина после получения помощи США может организовать новое контрнаступление в 2025 году, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается размещения российских ракет на Украине в случае ее проигрыша. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:03

«Бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Пасхи.

09:57

Шесть человек пострадали в результате утренней атаки с применением дронов по объектам в Харькове, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

09:41

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle заявила, что «масштабы помех GPS» в ее стране стали больше с начала военной операции России на Украине. По ее словам, в перебоях с GPS в Финляндии виновата Россия.

09:27

Частные внешние кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, требуют возобновить их в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

09:02

08:59

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Россией необходимо поддерживать.

«Мы поступаем правильно, оставляя двери открытыми для переговоров с Россией», — сказал Макрон в интервью газете «La Tribune».

Он добавил, что «в противном случае мы бы отказались от международного порядка, а также от мира и безопасности».

08:53

Украинский военный паблик Deep State подтвердил взятие Россией двух сел — Архангельского под Очеретино и Котляровки на Купянском направлении. Ранее об этом сообщало Минобороны РФ.

08:41

Россия «проходит через непростые, а может, судьбоносные испытания», заявил во время ночной пасхальной службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли. Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество. Да остановит Господь сию междоусобную брань, да укрепит он в добром здравии и сохранит от всякого зла тех, кто сегодня служит Отечеству нашему и всем нам», — сказал глава РПЦ.

08:34

Российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.

08:26

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что от ситуации на Украине зависит безопасность европейцев. По его мнению, размещение там российских ракет в случае победы России подвергнет опасности страны Евросоюза.

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что она находится в 1500 км от наших границ. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает всех нас опасности», — сказал Макрон газете La Tribune.

08:17

Украина после получения помощи США может рассчитывать на проведение нового контрнаступления в 2025 году, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном газетой Financial Times в Вашингтоне.

При этом он не ожидает мгновенного изменения ситуации и говорит о «российских успехах в предстоящий период» на поле боя.

08:11

23 ударных дрона было сбито ночью над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:07

Серия взрывов произошла в Харькове около четырех часов утра, возник пожар в частном секторе, сообщили местные СМИ.

08:04

Инфраструктурные объекты и многоэтажка были повреждены ночью в Днепропетровской области в результате атаки, возникли пожары, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 802-го дня специальной военной операции России на Украине.

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