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Подозреваемые в убийстве американца Рассела Бентли задержаны

Задержаны подозреваемые в убийстве добровольца в ДНР Рассела Бентли

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Нина Зотина/РИА Новости

Подозреваемые в убийстве американского добровольца Рассела Бентли арестованы и сотрудничают с правоохранительными органами. Об этом сообщил адвокат вдовы WarGonzo.

По словам его юриста, из-за конфиденциальности расследования он не может раскрывать все детали. Он только добавил, что расследованием занимаются следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

«Дело было возбуждено, проводится судебно-медицинская экспертиза по найденным останкам. Подозреваемые, совершившие это преступление, находятся под стражей и активно сотрудничают с правоохранительными органами. Это все, что я могу сообщить», — заявил адвокат Людмилы Бентли.

Рассел Бентли с позывным «Техас» участвовал в боевых действиях с 2014 года. 64-летний мужчина родился в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. Затем он переехал в Донецк, принял православие и вступил в ополчение ДНР. Позже американец из-за возраста покинул вооруженные силы. Он женился на учительнице русского языка, получил гражданство РФ и стал сотрудничать с государственными изданиями.

Бентли пропал 8 апреля, когда начался обстрел Донецка. Он уехал помогать пострадавшим, позже на месте обстрела была найдена машина американца, в которой лежали бейсболка, очки и разбитый телефон.

Ранее Бентли рассказывал, почему он не хочет возвращаться в США.

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