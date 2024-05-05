Генерал США заявил, что, если украинцы не будут воевать, НАТО откажется поставлять оружие

Бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву. Об этом сообщает YouTube-канал Decoding Geopolitics with Dominik Presl.

По словам Ходжеса, власти Украины тоже несут ответственность за исправление ситуации внутри страны. Генерал выразил крайнее недоумение тем, что Киев до сих пор не внес изменения в кадровую систему, чтобы создать вооруженные силы необходимых размеров. В частности, недавно после долгих дебатов возраст призыва по мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.

Экс-командующий подчеркнул, что если выяснится, что большая часть населения Украины не желает служить в армии, то существует большой риск потери Киевом помощи Запады.

До этого швейцарский экс-разведчик заявил, что на западе Украины началось движение сопротивления.

Ранее в США предрекли уничтожение военной инфраструктуры на западе Украины.