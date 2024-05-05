Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал США заявил, что, если украинцы не будут воевать, НАТО откажется поставлять оружие

Генерал Ходжес: если украинцы не будут воевать, НАТО откажется поставлять оружие

close
100%
Global Look Press

Бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву. Об этом сообщает YouTube-канал Decoding Geopolitics with Dominik Presl.

По словам Ходжеса, власти Украины тоже несут ответственность за исправление ситуации внутри страны. Генерал выразил крайнее недоумение тем, что Киев до сих пор не внес изменения в кадровую систему, чтобы создать вооруженные силы необходимых размеров. В частности, недавно после долгих дебатов возраст призыва по мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.

Экс-командующий подчеркнул, что если выяснится, что большая часть населения Украины не желает служить в армии, то существует большой риск потери Киевом помощи Запады.

До этого швейцарский экс-разведчик заявил, что на западе Украины началось движение сопротивления.

Ранее в США предрекли уничтожение военной инфраструктуры на западе Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами