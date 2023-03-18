Дети из Бангладеша и девушка-ковбой: лучшие фотографии 2023 года по версии Sony

Компания Sony и Всемирная организация фотографии объявили победителей в международном конкурсе World Photography Awards – 2023.

В этот раз на конкурс прислали более полумиллиона снимков в десятках жанрах, среди которых портреты, пейзажи, спортивные фото, дикая природа, натюрморты, снимки из путешествий, уличная фотография.

Организаторы конкурса опубликовали галерею, куда вошли как фотографии победителей, так и работы, попавшие в шорт-лист. Всего было десять номинаций. Российских фотографов нет ни среди победителей, ни среди финалистов.

Все победители получат приз в $25 тысяч и профессиональное фотооборудование от Sony.

Победители и финалисты открытого конкурса во всех категориях — в галерее «Газеты.Ru».