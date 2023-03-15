«Вонь и гниение». Как выглядит Париж, заваленный мусором из-за забастовки

Более 7600 тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков улиц, выступающих против пенсионной реформы во Франции. Забастовка идет уже десятый день, а протестующие ранее проголосовали за ее продолжение «как минимум до 20 марта». Ситуация с отходами усугубляется тем, что в пригородах Парижа не работают три завода, где сжигают несортированный мусор.

Правительство Франции потребовало от мэра Парижа Анн Идальго, поддерживающей манифестации против пенсионной реформы, законодательно приказать бастующим уборщикам возобновить свою работу.

«Вонь и гниение. Мэрия Парижа не принимает никаких чрезвычайных мер, даже частичных. Еще один пример бездействия и неуважения к парижанам», — возмутился в Twitter министр транспорта Клеман Бон.

Работники, занимающиеся вывозом мусора, в настоящий момент имеют льготный возраст выхода на пенсию (57 лет вместо 62 лет). Новая пенсионная реформа повысит их возраст выхода на пенсию до 59 лет.