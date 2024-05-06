Глава Rheinmetall пообещал передать Киеву «сотни тысяч» снарядов

В 2024 году немецкий концерн Rheinmetall отправит Киеву «сотни тысяч» снарядов. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер, слова которого передает Handelsblatt.

Он отметил, что в это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. По его словам, Запад не готов к обычной войне в том числе из-за сокращения производства боеприпасов. Он заявил, что из-за этого его компания строит новые предприятия вне ФРГ.

1 мая газета Bild писала, что в Германии левые радикалы подожгли летний домик на участке, принадлежащем Армину Паппергеру, объяснив атаку поставками компанией военной техники Киеву.

Кроме того, в сообщении радикалы потребовали освободить из тюрьмы бывшую участницу террористической группы «Фракция Красной армии» (RAF) Даниэле Клетте.

Бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

Ранее экономист спрогнозировал дефолт на Украине из-за требований выплат по госдолгу.