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Рублев стал победителем «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде

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Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс», который проходил в Мадриде.

В решающем поединке россиянин обыграл Феликса Оже-Альяссима. Встреча, которая продолжалась 2 часа 49 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Рублев выиграл 15-й титул в карьере.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) серб Новак Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9990 набранных очков.

На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8660 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8145 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7085 очков). Рублев — восьмой (3830 очков).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе.

Ранее Ига Свентек выиграла титул WTA в Мадриде.

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